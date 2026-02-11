قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو

دينا ابو الخير
دينا ابو الخير

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن فضل ماء زمزم ثابت بنص الحديث النبوي الشريف: «ماء زمزم لما شُرب له»، موضحة أن هذه القاعدة النبوية تؤكد أن النية الصادقة هي الأساس في الانتفاع ببركة ماء زمزم، سواء كان الشرب بنية الشفاء أو طلب العلم أو أي نية صالحة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التداوي بماء زمزم بنية علاج الأمراض العضوية، أو مشكلات البشرة مثل حب الشباب، أو تساقط الشعر، أمر جائز شرعًا، ولا يُعد تقليلًا من شأن ماء زمزم أو إنكارًا لفضله، بل هو توظيف لبركته فيما يشغل الإنسان ويؤرقه في دنياه.

وأضافت أن عدم تحقق الشفاء الفوري لا يعني عدم الاستجابة، مشيرة إلى أن أثر ماء زمزم يشبه الدعاء، فقد تتأخر الإجابة لحِكم إلهية، منها إصلاح حال الإنسان، أو زيادة قربه من الله، أو تعليمه الصبر وانتظار الفرج، وهو من أعظم مراتب العبادة.

دينا ابو الخير داعية إسلامي ماء زمام

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

الإعصار المداري باسيانغ

إعصار باسيانغ يودي بحياة 8 أشخاص ويخلف خسائر واسعة في الفلبين

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: استمرار تعافي القطاع بالمنطقة مع نمو 3% في 2025 مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياح

وزيرة البيئة

دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

حفل جزيرة إبستين المصري

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

