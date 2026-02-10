الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا الاتحادية، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وأعرب سيادته عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا تكثيف التشاور السياسي والأمني، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار عل المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى السيد الرئيس، مؤكداً أيضاً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وحرص القيادة الروسية على تطويرها في كافة المجالات، بما في ذلك على الصعيدين التجاري والاستثماري، وشدد المسئول الروسي على اعتزاز بلاده بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استمع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي لرؤية السيد الرئيس لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المصرية الرامية لحفظ السلم والاستقرار الإقليميين، وشدد السيد الرئيس في هذا السياق على محورية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنود المرحلة الثانية منه لاسيما إدخال المساعدات، وسرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع. ومن جانبه، أعرب المسئول الروسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر والسيد الرئيس لوقف الحرب ورفض تهجير سكان قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والتوافق عل تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر والتوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.