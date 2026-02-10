تفاصيل قائمة الأهلي المحلية لنهاية الموسم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء غد الأربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن يختار الدنماركي ييس توروب القائمة التي سيغادر بها للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً لتلك المواجهة .

ويفقد الفريق الأحمر جهود كل من إمام عاشور للإيقاف وهي المباراة الأخيرة وبعدها سيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق، كما سيغيب عن الفريق محمود حسن تريزيجيه واحمد مصطفي زيزو للإصابة ، وحرص ييس توروب علي عقد جلسة أمس مع لاعبيه طالبهم فيها بضرورة التركيز الشديد في الفترة المقبلة خاصة في مسابقة الدوري التي لا تقبل فقدان نقاط أخري.

فيما باتت قائمة الأهلي المحلية النهائية بعد غلق باب القيد مكونه من 27 لاعب فقط وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء محمد سيحا لحراسة المرمى ومحمد هاني وكريم فؤاد واحمد عيد لمركز الظهير الأيمن ،المغربي يوسف بلعمري ومحمد شكري للظهير الايسر ، وفي قلب الدفاع كل من عمرو الجزار وهادي رياض وياسين مرعي وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام ،في وسط الملعب احمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأمام عاشور واحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ، وفي الهجوم كل من مروان عثمان ومحمد شريف والأنجولي يلسين كامويش .

ورحل عن الاهلي في يناير كل من مصطفي العش واشرف داري من القائمة ونيتش جارديشار وعمر كمال عبدالواحد واحمد عابدين ومحمد عبدالله ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر واحمد رضا وحمزة عبدالكريم

