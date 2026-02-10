قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اللواء محمود توفيق.. أعاد صياغة العمل الأمنى رافعا شعار حقوق الإنسان أولا

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح

جاء تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية ضمن التعديل الوزاري الجديد، ليعكس قناعة الدولة بقدرة الوزارة، تحت قيادته، على مواصلة مسيرة التطوير الشامل، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية بأسلوب عصري يجمع بين الحسم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

منذ تولى اللواء محمود توفيق حقيبة وزارة الداخلية، شهدت المنظومة الأمنية تحولات نوعية، انتقلت بها من مرحلة المواجهة التقليدية إلى مرحلة العمل المؤسسي المتكامل، المعتمد على التخطيط العلمي، وتحديث آليات الأداء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

نجاحات أمنية ومواجهة حاسمة للإرهاب

استطاعت وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق تحقيق نجاحات ملموسة في ملف مكافحة الإرهاب، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، وإحباط مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار، وضرب أوكار التنظيمات المتطرفة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية، و اعتمدت هذه النجاحات على معلومات دقيقة، وتنسيق عالٍ بين مختلف قطاعات الوزارة، بما عزز من قدرة الدولة على حماية مقدراتها وسلامة المواطنين.

تحديث المنظومة الشرطية والتكنولوجية

لم تقتصر النجاحات على الجانب الأمني فقط، بل شملت تطويرًا شاملًا للبنية المؤسسية للوزارة، فقد شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في استخدام التحول الرقمي داخل قطاعات الوزارة، سواء في الخدمات المقدمة للمواطنين أو في إدارة العمل الأمني.

 وأسهمت هذه الجهود في تقليل التكدس، وتسريع إجراءات استخراج الأوراق الرسمية، وتحسين جودة الخدمات الشرطية، بما يعكس رؤية حديثة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة.

الاهتمام بحقوق الإنسان والبعد الإنساني

أولى اللواء محمود توفيق اهتمامًا خاصًا بملف حقوق الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية في العمل الأمني المعاصر، وشهدت المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية تطويرًا ملحوظًا، وتحولت من مفهوم العقاب إلى التأهيل والإصلاح، مع توفير الرعاية الصحية والتعليمية للنزلاء، وتنفيذ برامج إعادة دمجهم في المجتمع، كما حرصت الوزارة على تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة للشكاوى بشكل مؤسسي ومنضبط.

تفعيل الدور المجتمعي والإنساني للوزارة

برز خلال السنوات الأخيرة الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من خلال المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي استهدفت دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرات توزيع المساعدات، ورعاية أسر الشهداء والمصابين، وتنظيم القوافل الطبية والغذائية، وأسهم هذا الدور في ترسيخ صورة رجل الشرطة كشريك في التنمية، وليس مجرد منفذ للقانون.

تطوير العنصر البشري وبناء الكوادر

كما اعتمدت سياسة الوزارة خلال السنوات الماضية على الاستثمار في العنصر البشري، عبر رفع كفاءة الضباط والأفراد، من خلال برامج تدريبية حديثة، وتبادل خبرات مع أجهزة أمنية دولية، بما أسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة، والتعامل مع الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود.

رسالة ثقة واستمرارية

ويمثل تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم نهج الاستقرار، واستكمال ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تطوير وزارة الداخلية كأحد أعمدة الأمن الوطني، كما يعكس هذا القرار تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي تقوم به الوزارة في حماية الجبهة الداخلية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ضوء هذه النجاحات المتراكمة، تستمر وزارة الداخلية في أداء رسالتها الوطنية، بروح عصرية، ورؤية استراتيجية، تؤكد أن الأمن هو الأساس الحقيقي لبناء الدولة الحديثة، وأن الاستقرار ثمرة عمل دؤوب يقوده رجال آمنوا بوطنهم، وقدموا نموذجًا في العطاء والانضباط



 

اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية وزير الداخلية التشكيل الوزارى

