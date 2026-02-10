المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول

قرر مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، عددا من الإعفاءات والتخفيضات مقابل زيارة المتحف وضوابط تنفيذها.

الإعفاءات والتخفيضات لدخول المتحف المصري الكبير



أوضحت إدارة المتحف المصري الكبير، في منشور مرسل لـ غرفة شركات السياحة، أن الإعفاءات والتخفيضات طوال أيام الأسبوع لفئات، تحت سن 6 سنوات مصري وغير مصري برفقة ولي الأمر، وذوي القدرات الخاصة ومرافق شخصي واحد مصر وغير مصري على أن تكون إعاقة مرئية أو ما يثبت.



وتضمنت قائمة الإعفاءات، أعضاء المجلس الدولي للمتاحف، والمرشد السياحي المصري المصاحب لمجموعة، وفوق سن 60 سنة مصري فقط نصف مقابل الزيارة، والطالب حتى سن 24 سنة مصر وغير مصري نصف مقابل الزيارة، وغير المصري المتزوج بمصرية وأبنائها والعكس نفس معاملة المصري.

وحدد مجلس المتحف الإعفاءات مقابل الزيارة أيام منتصف الأسبوع دون الجمعة والسبت والعطلات الرسمية للعاملين بوزارة السياحة والآثار، والمرشد السياحي المصري فقط، وأسر الشهداء، والمحاربين القدماء، والصحفي مندوب وزارة السياحة والآثار، والسفير المعتمد في مصر.

وتضمنت أيضًا الدارس مصري فقط وغير محدد بعمر، بالجامعات الحكومية فقط في التخصصات التالية، التاريخ والحضارة والتراث، والمتاحف والسياحة، والإرشاد السياحي، والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، والتربية الفنية.