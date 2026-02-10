قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قرر مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، عددا من الإعفاءات والتخفيضات مقابل زيارة المتحف وضوابط تنفيذها.

الإعفاءات والتخفيضات لدخول المتحف المصري الكبير 


أوضحت إدارة المتحف المصري الكبير، في منشور مرسل لـ غرفة شركات السياحة، أن الإعفاءات والتخفيضات طوال أيام الأسبوع لفئات، تحت سن 6 سنوات مصري وغير مصري برفقة ولي الأمر، وذوي القدرات الخاصة ومرافق شخصي واحد مصر وغير مصري على أن تكون إعاقة مرئية أو ما يثبت.


وتضمنت قائمة الإعفاءات، أعضاء المجلس الدولي للمتاحف، والمرشد السياحي المصري المصاحب لمجموعة، وفوق سن 60 سنة مصري فقط نصف مقابل الزيارة، والطالب حتى سن 24 سنة مصر وغير مصري نصف مقابل الزيارة، وغير المصري المتزوج بمصرية وأبنائها والعكس نفس معاملة المصري.

وحدد مجلس المتحف الإعفاءات مقابل الزيارة أيام منتصف الأسبوع دون الجمعة والسبت والعطلات الرسمية للعاملين بوزارة السياحة والآثار، والمرشد السياحي المصري فقط، وأسر الشهداء، والمحاربين القدماء، والصحفي مندوب وزارة السياحة والآثار، والسفير المعتمد في مصر.

وتضمنت أيضًا الدارس مصري فقط وغير محدد بعمر، بالجامعات الحكومية فقط في التخصصات التالية، التاريخ والحضارة والتراث، والمتاحف والسياحة، والإرشاد السياحي، والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، والتربية الفنية.

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المعفيين من المتحف المصري الكبير تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير مصر

