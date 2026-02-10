أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور ضياء رشوان وزير للاعلام متميز اعلاميا وصحفيا وابن مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الاسبق، مضيفا أن هذا الاختيار اختيار عبقري وفي غاية الأهمية.

واضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن ضياء رشوان اختيار موفق جدا لوزارة الاعلام لانه يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب والمعارضة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الاختيارات الجديدة في الحكومة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.