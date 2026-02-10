الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين، أن إسرائيل تستغل حالة الانفلات في النظام الدولي وغياب المعايير، بدعم أمريكي مباشر يتجاهل قرارات الشرعية الدولية، ما يسمح لها بفرض وقائع جديدة على الأرض دون محاسبة.



وقال صلاح غبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الاحتلال يسعى لتقليص الضغط الدولي المتزايد، خاصة مع اتساع رقعة التضامن الشعبي العالمي المطالب بوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية.



وأشار إلى أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية وفرض قوانينها عليها، في مسعى لإلغاء اتفاق أوسلو وتكريس احتلال دائم يقضي على أي أفق لحل سياسي عادل.



وشدد عبد العاطي على أن جوهر الصراع لا يقتصر على غزة، بل يشمل بالأساس الضفة الغربية والقدس.