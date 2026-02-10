قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
ديني

هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب

الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة، قالت فيه إن لديها ابنًا عاقًا لا يعمل، معتمدًا عليها في جميع نفقاته، ولا يلتزم بالصلاة أو الصيام، وقد يستخدم المال في شراء المحرمات، رغم زواجه وإنجابه ولدًا وبنتًا في مراحل التعليم، موضحة أنها حين يأتيها مال تقوم بتوزيعه على بناتها وتعطي زوجة هذا الابن مثل البنات، لكنها لا تعطيه هو مباشرة، خوفًا من إنفاق المال في الحرام، وتسأل هل ما تفعله صحيح أم لا.

هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المسألة تتعلق بأكثر من جانب، في مقدمتها واجب النصيحة، مؤكدًا أن على الأم أن تظل تنصح ابنها دائمًا بتقوى الله، وتذكره بنعم الله عليه، فقد رزقه الله زوجة، وهذه نعمة عظيمة، ثم رزقه العافية في بدنه، ثم رزقه بالذرية من ذكر وأنثى، في حين يُحرم غيره من الزواج أو الإنجاب، ومع ذلك يُقابل هذه النعم بالمعصية وترك الصلاة والصيام، والسير في طريق المخدرات، وهو طريق لا يُعلم إلى أين ينتهي، نسأل الله السلامة للجميع.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعصية لها شؤم وأثر بالغ، وأن الإنسان إذا استمر عليها دون توبة، انعكس ذلك على بركة عمره وماله وولده وعافيته، مستشهدًا بما نُقل عن بعض الصالحين من التحذير من المعصية، وأنها لو دخلت بيتًا من بيوت الجنة لأوصلت إليه الخراب، فكيف إذا سكنت القلوب، أو اعتادها الجسد، أو دخلت بيوت الناس، مؤكدًا أن هذا التحذير المقصود به تنبيه الإنسان قبل فوات الأوان.

وأشار أمين الفتوى إلى أن تصرف الأم بعدم إعطاء المال لهذا الابن مباشرة إذا غلب على ظنها أنه سينفقه في الحرام تصرف صحيح، ولا حرج فيه شرعًا، بل الواجب أن تُغلق أبواب الإعانة على المعصية، موضحًا أنه لا مانع من توجيه النفقة إلى زوجته وأولاده، لأنهم محتاجون ولهم حق، أما هو فلا يُعان على ما يضر دينه ونفسه، مع الاستمرار في نصحه وتذكيره بالله، والدخول إلى قلبه من باب الحرص على مستقبله ومستقبل أولاده.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أعظم ما تقوم به الأم في مثل هذه الحالات هو الدعاء الصادق، والبكاء بين يدي الله، خاصة في جوف الليل، بأن يرد الله ابنها إليه ردًا جميلًا، داعيًا إلى الجمع بين النصح، وعدم تمكينه من المال الذي يُستخدم في الحرام، وكثرة الدعاء، مع حسن الظن بالله، متمنيًا أن تبشرنا قريبًا بتوبته، وعودته إلى الله، واستقامته في العمل وتحمله لمسؤولية أسرته، والله أعلم.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء هل يجوز حرمان الابن العاق من المال حرمان الابن العاق من المال الابن العاق

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال
جانب من الملتقي
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
