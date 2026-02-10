تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي في مواجهة وست هام يونايتد التي تجمع الفريقين اليوم بملعب لندن الأولمبي في اطار منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :

حراسة المرمى: لامينز.

الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو.

الوسط: برونو فرنانديز، كونها، كاسيميرو، كوبي ماينو.

الهجوم: أماد ديالو، مبيومو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة

بينما يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.