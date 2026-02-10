بالأرقام.. ناقد رياضي يصدم الجماهير بشأن مساهمة إمام عاشور مع الأهلي والزمالك

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين مساهمات أمام عاشور مع الاهلي و الزمالك بالارقام ردا علي تصريحات أيمن عبد العزيز و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و ظهرت مساهمات أمام عاشور مع الاهلي في 52 مساهمه و 22 اسيست في 91 مباراه، بينما في الزمالك 26 مساهمه و 11 اسيست في 102 مباراه.

و كتب خالد طلعت :ده رد بالأرقام على ايمن عبد العزيز اللي بيقول ان امام عاشور مع الاهلي مستواه أقل من لما كان في الزمالك !!!

و كان قد علق نجم الزمالك السابق أيمن عبد العزيز علي أداء اللاعبين أحمد سيد زيزو وإمام عاشور مع القلعة الحمراء.

زيزو

وقال أيمن عبدالعزيز عبر تصريحات إذاعيه: “مستوى زيزو وإمام عاشور مع الأهلي أقل من الزمالك”.

كما رد أسامة حسني علي هذة التصريحات:" هو لازم تقلل من أي صفقة للأهلي".

ويواصل أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، الغياب عن صفوف فريقه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.