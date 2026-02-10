قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
رمال وأتربة تهاجم مصر بداية من الجمعة

نشاط الرياح
نشاط الرياح
حنان توفيق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عودة نشاط الرياح بشكل ملحوظ، بداية من الجمعة المقبل، إذ تشير أحدث خرائط الطقس والنماذج العددية إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق من شمال البلاد، يمتد تأثيره حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما يترتب عليه تراجع في مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنها ستصدر وصفًا تفصيليًا للحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، عقب التأكد من ثبات النماذج العددية، وذلك لضمان دقة التنبؤات الجوية.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر


ويشهد طقس الثلاثاء استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب المناطق، ليسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم الأنحاء، فيما يعود الإحساس بالبرودة ليلًا، وفيما يلي بيان درجات الحرارة في مصر:

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25.
العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 26.
6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 26.
بنها: الصغرى 14 والعظمى 25.
درجات الحرارة المتوقعة في الوجه البحري والدلتا
دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 24.
وادي النطرون: الصغرى 13 والعظمى 25.
كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 23.
المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 24.
الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26.
شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 25.
طنطا: الصغرى 14 والعظمى 24.
درجات الحرارة المتوقعة في مدن السواحل الشمالية
دمياط: الصغرى 15 والعظمى 23.
بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 22.
الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23.
العلمين: الصغرى 13 والعظمى 22.
مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21.
السلوم: الصغرى 10 والعظمى 21.
سيوة: الصغرى 9 والعظمى 23.
درجات الحرارة المتوقعة في مدن القناة وشمال سيناء
الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 26.
السويس: الصغرى 14 والعظمى 25.
العريش: الصغرى 14 والعظمى 24.
رفح: الصغرى 13 والعظمى 23.
درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء
رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 26.
نخل: الصغرى 12 والعظمى 27.
سانت كاترين: الصغرى 7 والعظمى 21.
الطور: الصغرى 15 والعظمى 27.
طابا: الصغرى 12 والعظمى 26.
شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 26.
درجات الحرارة المتوقعة في مدن البحر الأحمر
الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28.
مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 28.
شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 29.
حلايب: الصغرى 18 والعظمى 26.
أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 28.
رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 25.
درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد
الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 26.
بني سويف: الصغرى 13 والعظمى 26.
المنيا: الصغرى 13 والعظمى 27.
درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد
أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 27.
سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 29.
قنا: الصغرى 12 والعظمى 31.
الأقصر: الصغرى 14 والعظمى 32.
أسوان: الصغرى 15 والعظمى 32.
الوادي الجديد: الصغرى 11 والعظمى 30.
أبو سمبل: الصغرى 14 والعظمى 31.
 

