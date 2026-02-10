10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟

وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، على التعديل الوزاري الجديد ، وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

وتقرر رسمياً الإبقاء على محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني ، في التعديل الوزاري الجديد .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الملفات التي سيهتم بها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بعد التجديد له في منصب وزير التربية والتعليم بعد التعديل الوزاري الجديد .

استكمال تطبيق نظام البكالوريا المصرية

أبرز وأهم الملفات الموجودة على في قائمة أولويات وزير التربية والتعليم في فترته الجديدة ، هو ملف “نظام البكالوريا المصرية ”

حيث سيهتم “عبد اللطيف” بإستكمال تطبيق نظام البكالوريا المصرية الذي بدأ تطبيقه هذا العام على طلاب الصف الأول الثانوي حتى وصوله ل 3 ثانوي

ويعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية، على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون بدلًا من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، بما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.

كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، بما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام، وتم إعادة هيكلة المناهج وأيضًا تقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.

القضاء على الفترة المسائية في المدارس

أما عن ثاني ملف بقائمة أولويات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المرحلة المقبلة ، فهو ملف القضاء على الفترة المسائية في المدارس

حيث يخطط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للقضاء على الفترة المسائية في المدارس في عام 2027

التوسع في المدارس المصرية اليابانية

كما يخطط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية

حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن الاستعداد لدخول 10 مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 2026 – 2027 كمرحلة أولى، مع مواصلة التوسع للوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة وفقا للتكليفات الرئاسية.

التوسع في المدارس الرسمية الدولية

سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المرحلة المقبلة ، بالتوسع في النماذج التعليمية التي تمثل نماذج مضيئة في التعليم المصري ، مثل المدارس الرسمية الدولية

فمن المقرر دخول 4 مدارس جديدة الخدمة للعام الدراسي 2025 – 2026 في محافظات المنوفية وشمال سيناء والقاهرة والفيوم.

ويهدف مشروع المدارس الرسمية الدولية إلى توفير تعليم دولي بمعايير متقدمة وبمصروفات مناسبة، مع إخضاع المعلمين والمدربين لاختبارات تقييم تضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة في هذه المدارس.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متخصصة خاصة مجال الزراعة، وذلك بالشراكة مع الجانب الفرنسي، بما يسمح لخريجي هذه المدارس بالحصول على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، على غرار تجربة التعاون المصري الإيطالي، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في هذا النموذج الرائد.

استكمال البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وتشمل خطط وزير التربية والتعليم ايضا ، استكمال البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، باعتباره استجابة عاجلة للفجوة الأساسية في مهارات القراءة والكتابة، حيث تمثل هذه المهارات حجر الأساس في نمو الأطفال والانتقال من تعلم القراءة إلى القراءة من أجل التعلم.

استكمال تطوير التعليم الفني

يشكل التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في خطة تطوير التعليم الفني للعامين 2026-2027، حيث تعمل الوزارة على رقمنة منظومة الجدارات المهنية، إلى جانب إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة "كيريو" اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.

بدء تطبيق البكالوريا التكنولوجية المصرية

كما يخطط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإلغاء مسمى "الدبلوم الفني" واستبداله رسميًا بمسمى "البكالوريا التكنولوجية المصرية" اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية.

كما يخطط وزير التربية والتعليم لإستبدال نظام السنوات الثلاث بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.

إنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية

يخطط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.

توزيع التابلت على طلاب “البكالوريا التكنولوجية”

سيتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ قرار توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "البكالوريا التكنولوجية" بالمدارس الحكومية ، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم.

استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

الحفاظ على هيبة المعلم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.