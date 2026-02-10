مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

عقد مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، اجتماعًا موسعًا لوحدة الدعم والإغاثة الإنسانية بمركز التميز الدولي جرى خلاله استعراض التجربة المصرية الرائدة في تشغيل القوة الطبية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في المناطق الأكثر احتياجًا داخل مصر وعدد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين ابو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية والطبية.

وخلال الاجتماع، قدم الجانب الياباني عرضًا علميًّا متكاملًا حول مشروع Portable Health Clinic، حيث استعرض الدكتور رفيق إسلام معروف، أستاذ التحول الرقمي الصحي بجامعة كيوشو اليابانية، ومعه الدكتور ناوكي ناكاشيما، نائب مدير المستشفى الجامعي مدير مركز المعلومات الطبية بجامعة كيوشو اليابانية، وبصحبتهم الدكتور شريف نسناوي، النموذج الياباني للعيادات الصحية المحمولة المعتمدة على التحول الرقمي والرعاية الصحية عن بُعد (Telehealth)، والموجهة لخدمة المجتمعات غير المخدومة.

وخلال الاجتماع استعرضت جامعة الأزهر من خلال الدكتور ياسر حلمي التجربة المصرية التي تتمثل في نموذج جامعة الأزهر للعيادات الطبية المتحركة (Mobile Health Clinics) الذي يتميز بتكامله وتعدد تخصصاته، حيث يعتمد على ثلاث وحدات طبية متنقلة تتضمن:

سيارة متخصصة في الفحص المبكر لسرطانات الثدي ومجهزة بأجهزة أشعة الماموجرام، والسونار، وفحص الإيكو، ورسم القلب.

وسيارة ثانية عبارة عن معمل تحاليل متنقل متكامل.

وسيارة ثالثة عبارة عن صيدلية متنقلة، إلى جانب تجهيزات كاملة لفحص وعلاج أمراض الرمد.

وتناول الاجتماع الفروق المفاهيمية والتطبيقية بين مصطلحي Portable Health Clinic وMobile Health Clinic، حيث يتميز النموذج الياباني بالاعتماد على الأنظمة الرقمية والاتصال عن بُعد، في حين يتفوق النموذج الأزهري بكونه أنموذجًا ميدانيًّا متكاملًا قائمًا على تقديم الخدمة الطبية المباشرة على الأرض، مع جاهزية كاملة للتعامل مع الحالات المرضية والفحوصات والعلاج في موقع الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين جامعة الأزهر وجامعة كيوشو اليابانية، بما يشمل تبادل الخبرات، وتكامل النماذج التطبيقية، وتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الصحة الرقمية، والعيادات المتنقلة، والعمل الإغاثي والإنساني، بما يسهم في دعم النظم الصحية وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا في مصر وإفريقيا؛ تلبية لمتطلبات العصر وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد منصور، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب التميز، والدكتورة سناء أحمد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب للبنات جامعة الأزهر بدمياط رئيس وحدة الدعم والإغاثة الإنسانية بمكتب التميز الدولي، والدكتور محمد عزت، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة عضو مركز التميز الدولي، والدكتور طه عبد المعبود، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة وعضو مركز التميز الدولي، والدكتور أحمد الشافعي، مدير ملف التصنيف الدولي بمكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، إضافة إلى حضور لفيف من أعضاء مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة.

وفي ختام اللقاء قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم الوفد الياباني ومنحه درع جامعة الأزهر.