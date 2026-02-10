الاتحاد السعودي يقترب من حسم صفقة محمد صلاح بعقد تاريخي

كشف موقع Topskills Sports UK عن اقتراب نادي الاتحاد السعودي من إتمام واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ كرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم المصري محمد صلاح وطاقم وكلائه، ليكون الخليفة المنتظر للفرنسي كريم بنزيما داخل صفوف العميد.

وأوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن عقدًا استثنائيًا يحصل بموجبه محمد صلاح على 210 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، في خطوة تعكس حجم الرهان الكبير من جانب الاتحاد على النجم المصري.

ورغم ارتباط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، فإن المؤشرات القادمة من إنجلترا تشير إلى أن النادي الإنجليزي لا يمانع فكرة رحيله خلال الفترة الحالية، في ظل رغبته في تحقيق استفادة مالية من القيمة السوقية المتبقية للاعب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة ليفربول مستعدة للموافقة على بيع محمد صلاح مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و50 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى وإن كان الرقم أقل من التقديرات السابقة، بهدف حسم الملف سريعًا.

وأشار التقرير إلى أن هذا المقابل المالي لا يمثل عائقًا أمام نادي الاتحاد، خاصة بعد موافقة اللاعب على الشروط الشخصية للعقد، وهو ما يقرب الصفقة من مراحلها النهائية.

واختتم المصدر بأن العقد المقترح يمتد لمدة عامين، بإجمالي قيمة تصل إلى 420 مليون جنيه إسترليني، في صفقة مرشحة لأن تكون من الأكبر في تاريخ اللعبة، وقد تُحدث تحولًا كبيرًا في موازين القوى داخل الدوري السعودي للمحترفين.