إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة

علق السفير مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، على زيارة علي لاريجاني إلى مسقط، قائلا أن الزيارة تعكس جدية إيران في التمسك بالحل الدبلوماسي.

وأشار فردوسي خلال مداخلة في برنامج "الشرق الأوسط"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أميمة تمام، إلى أن طهران تمتلك ردودًا ومبادرات واضحة على المقترحات المطروحة في المفاوضات مع الجانب الأمريكي أن إيران لا ترى حلاً عسكريًا للملف النووي، بل تسعى إلى اتفاق متوازن بضمانات متبادلة واحترام متبادل.

وبشأن توصيف الجولات المقبلة من المفاوضات، شدد فردوسي بور على أن الحديث عن "جولة تنازلات" غير دقيق، مؤكدًا أن ما يجري هو نقاش حول المرونة المتبادلة، مع تمسك إيران بحقوقها النووية المشروعة، باعتبارها عضوًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخضوع منشآتها لرقابة دولية مستمرة، وعدم وجود أي انحراف عسكري للبرنامج النووي، وفق تقارير الوكالة.

وفي تقييمه لجهود الوساطة الإقليمية، ثمّن السفير الإيراني الدور المصري، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا ومسؤولًا في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على خفض التصعيد، وبالتنسيق المستمر بين وزيري خارجية البلدين، مشيدا أيضا بجهود سلطنة عمان وقطر ودول إقليمية أخرى، مؤكدًا أن استقرار المنطقة مسؤولية جماعية، وأن أمنها منظومة واحدة لا يمكن تجزئتها.