«المسابقات» ترفض التأجيل.. «الغندور» يكشف كواليس استضافة ستاد القاهرة لمُواجهة الزمالك وسيراميكا

قال الإعلامي خالد الغندور إن اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا إلى ستاد القاهرة لاستضافة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 بكأس مصر يوم 17 فبراير الجاري.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»: «تم الرد على اتحاد الكرة بأن ملعب ستاد القاهرة سيستضيف العديد من المباريات، بداية من مباراة الأهلي والجيش الملكي يوم 15 فبراير بدوري الأبطال، ثم مباريات مختلفة في الدوري من يوم 16 وحتى يوم 25 من الشهر نفسه».

وتابع: «وصل إلى اتحاد الكرة ردٌّ شفهي من ستاد القاهرة يفيد بأن يوم 17 فبراير هو اليوم الوحيد الخالي من المباريات، وكان مخططًا له منذ فترة طويلة لإراحة الملعب والحفاظ عليه، وحتى الآن لم يتم حسم إقامة مباراة الزمالك في ستاد القاهرة من عدمه».

واختتم: «تواصلنا مع لجنة المسابقات، التي أكدت صعوبة تأجيل المباراة لأنها الأخيرة في دور الـ16، كما أن مباريات دور الثمانية قد أُقيمت، ومن غير المنطقي التأجيل، والمباراة ستقام في موعدها المحدد».