في غياب رامي ربيعة .. فوز العين على سترة بدوري أبطال الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي فوزا على حساب نظيره سترة البحريني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.



وسجل جوناس نافو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وذلك بعدما أهدر الفريق الإماراتي ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 86.



يذكر ان المباراة لم تشهد مشاركة رامي ربيعه لأن فريق العين يخوض البطولة بفريق الرديف.



بهذا الفوز ارتفع رصيد العين إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف زاخو العراقي المتصدر بـ 10 نقاط، أما سترة فيتذيل الترتيب وله نقطتين.