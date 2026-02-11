«ملحمة دبلوماسية».. مُحللة سياسية تكشف أبعاد التحرّك المصري لدعم فلسطين | فيديو

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، المحللة السياسية، أن إدانة وزراء خارجية مصر و7دول عربية وإسلامية للإجراءات الإسرائيلية تمثل خطوة مهمة وملموسة على أرض الواقع، وتُسهم في تجديد القناعات العربية تجاه القضية الفلسطينية.

الحراك الدبلوماسي المصري

وقالت "سعيد" خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المجتمع الدولي بدأ يتهاون في مواقفه، إلا أن بعد هذه القرارات تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، خاصة في هذا التوقيت الحساس، مشيرة إلى أن الحراك الدبلوماسي المصري يلعب دورًا محوريًا في إعادة صياغة المعادلات والتوازنات الإقليمية.

العمل على إنهاء الحرب

وأوضحت أن مصر تتحرك على مختلف المستويات العربية والإفريقية والإقليمية والدولية في إطار «ملحمة دبلوماسية عابرة للحدود»، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة المنكوب، والعمل على إنهاء الحرب.

توحيد الرؤى العربية

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقيم الأخلاقية، مؤكدة أن الصراع الحالي هو صراع استراتيجيات، حيث تمثل القناعات المحرك الرئيسي لسياسات الدول، مشددة على أهمية توحيد الرؤى الدبلوماسية العربية والغربية للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.