دول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة ومفاجأة بشأن الدواجن والأرصاد والذهب والدولار.. أخبار التوك شو

استيراد مصر للدواجن لسد احتياجات رمضان.. حقائق وتفاصيل تكشفها شعبة الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد القرار إستيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الإستغلال من بعض التجار وإرتفاع سعر الدواجن الذى لا يوجد له مبرر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي إرتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.



الحرارة تظل أعلى من المعدلات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنحفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الأمس، ولكن تظل أعلي من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا ما بين ال27 وال28 درجة مئوية، وإستمرار تأثر إمتداد الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا مائل للحرارة فى المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وتصل إلى 31 و32 درجة بالأقصر وأسوان، ولكن المحافظات الساحلية هي التي تنخفض فى درجات حرارتها.

وتابعت أن قيم درجات الحرارة الصغري خلال فترات الليل تتراجع إلى 14 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة سيصل موجود، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.



البلطي بـ120 جنيهًا.. أسعار السمك اليوم في الأسواق

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار السمك اليوم الاثنين.



وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها متواجدة في أحد محلات السمك، بمنطقة مصر الجدية لمعرفة آخر الأسعار.

وكشف صاحب محل سمك أن سعر كيلو السمك البلطي بـ 120 جنيها، والمشوي بـ 140 جنيها، وأن سعر كيلو السمك قشر بياض بـ 320 جنيها.

ولفت إلى أن سعر البوري بـ 300 جنيه، والجمبري بـ 850 جنيها، وأن سمك موسى غير متوفر خلال هذه الفترة.

نصائح لترشيد التسوق خلال شهر رمضان.. فيديو



أكد الدكتور محمود فوزي، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الشراهة الشرائية خلال المواسم مثل شهر رمضان تُعد ظاهرة اجتماعية متكررة في مختلف دول العالم، وليست مقتصرة على مصر فقط، مشيرًا إلى أن الخطأ الشائع هو تناول هذه الظاهرة من منظور اقتصادي بحت، في حين أن لها أبعادًا تسويقية ونفسية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر في السلوك الشرائي للمستهلك.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 9 فبراير 2026.



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.02 جنيه

سعر الشراء: 46.89 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.56 جنيه

سعر الشراء: 55.40 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.03 جنيه

سعر الشراء: 63.81 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.54 جنيه

سعر الشراء: 12.50 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.79 جنيه

سعر الشراء: 12.77 جنيه



زيادة إيرادات قناة السويس 18.5% خلال 6 أشهر



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قناة السويس تسجل نموا بنسبة 5.8% في أعداد السفن العابرة و18.5% زيادة في الإيرادات خلال 6 أشهر.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5721 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6675 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7629 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53400 جنيها.

علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية شقيقة ومع دول غربية صديقة مستعدة لدعم غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "بدأنا نأخذ وعود للحصول على تمويل لازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وفي يوم 19 فبراير سيكون هناك اجتماع في واشنطن لمجلس السلام للدول الأعضاء بمجلس السلام لتأكيد هذه التعاهدات والبدء في العمل الحثيث بأرض فلسطين".

وأكد أن هناك هواجس موجودة لدى البعض لكنهم مستمرون في العمل، "هناك دائما جهات تريد لهذه الهواجس الاستمرار ولكننا لجنة تعمل لصالح شعبنا ومستمرون لصالح شعبنا ولإنقاذه مما تعرض له والوقوف معه لآخر لحظة في حياتنا".

قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، أن قوة إسرائيلية تسللت فجر اليوم الاثنين إلى بلدة الهبارية جنوبي البلاد وخطفت أحد مسؤولي الجماعة.