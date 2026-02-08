قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

عبد الفتاح تركي

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر .. مع اقتراب نهاية الأجواء الباردة التي سيطرت على البلاد خلال الأشهر الماضية، ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 في مصر، في ظل رغبة ملايين المواطنين في معرفة التوقيت الرسمي لبداية فصل الربيع، خاصة مع تأثير ذلك على الأحوال الجوية والأنشطة اليومية والزراعية، إلى جانب التخطيط للسفر والتنزه مع تحسن الطقس واعتدال درجات الحرارة.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالتزامن مع العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، إذ يترقب كثيرون الإعلان الفلكي الرسمي لانتهاء هذا الفصل وبداية مرحلة مناخية جديدة تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتزايد ساعات النهار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمط الحياة في مصر.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 في مصر سيكون يوم 20 مارس المقبل، بعد أن استمر هذا الفصل لمدة 89 يومًا، شهدت خلالها البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال بعض الفترات، إلى جانب موجات من الطقس البارد التي أثرت على مختلف المحافظات، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويُعد هذا الموعد هو الحد الفاصل فلكيًا بين الشتاء والربيع، حيث تبدأ بعده درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وتدخل البلاد مرحلة مناخية أكثر اعتدالًا، ما يمنح المواطنين شعورًا بانتهاء الأجواء الشتوية القاسية نسبيًا وبدء موسم جديد يتسم بالاستقرار النسبي في الطقس.

موعد بداية فصل الربيع 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، يبدأ فصل الربيع لعام 2026 يوم الجمعة 20 مارس، ويمتد لمدة 92 يومًا و17 ساعة، وتشهد مصر خلال هذه الفترة تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، حيث تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نهارًا، مع أجواء لطيفة خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

ويُعرف فصل الربيع بكونه مرحلة انتقالية بين برودة الشتاء وحرارة الصيف، ما يجعله من أكثر الفصول تفضيلًا لدى المواطنين، نظرًا لملاءمته لمختلف الأنشطة الخارجية، سواء التنزه أو الرحلات أو الأعمال الزراعية التي تستفيد من استقرار الطقس نسبيًا.

ظاهرة الاعتدال الربيعي 2026

يتزامن بدء فصل الربيع مع حدوث ظاهرة فلكية مهمة تُعرف باسم الاعتدال الربيعي، وهي اللحظة التي تتعامد فيها أشعة الشمس بشكل مباشر على خط الاستواء، ما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريبًا في جميع أنحاء العالم.

وتُعد هذه الظاهرة علامة فلكية واضحة على الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، حيث تبدأ بعدها ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا على حساب ساعات الليل، وهو ما يلاحظه المواطنون بوضوح مع تقدم الأيام وزيادة فترات الإضاءة الطبيعية خلال النهار.

التقلبات الخمسينية وتحذيرات الأرصاد

على الرغم من اقتراب موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا، حذر خبراء الأرصاد الجوية من ظاهرة التقلبات الخمسينية التي عادةً ما تسبق فصل الربيع في مصر، مؤكدين أن انتهاء الشتاء فلكيًا لا يعني بالضرورة استقرارًا فوريًا في درجات الحرارة.

وأوضح الخبراء أن الأسابيع الأخيرة من شهر مارس قد تشهد تذبذبًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، بالتزامن مع نشاط الرياح الموسمية المثيرة للأتربة أحيانًا، وهو ما يستدعي توخي الحذر وعدم الانخداع بالمظاهر الأولى لاعتدال الطقس.

فصل الشتاء

انعكاسات انتهاء الشتاء على الحياة اليومية

يمثل انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع نقطة تحول مهمة في الحياة اليومية للمواطنين، حيث يبدأ الكثيرون في تغيير نمط ملابسهم تدريجيًا، مع الاعتماد على أزياء أخف وزنًا، إلى جانب زيادة الإقبال على الأنشطة الخارجية بعد فترة طويلة من البرودة.

كما ينعكس تحسن الأحوال الجوية على قطاعات عديدة، أبرزها الزراعة، حيث تساعد زيادة ساعات النهار واعتدال درجات الحرارة على نمو المحاصيل الربيعية، فضلًا عن تحسن الحالة النفسية لدى المواطنين مع تزايد فترات سطوع الشمس.

استعدادات استقبال الربيع 2026

مع اقتراب يوم 20 مارس، تبدأ الطبيعة في التهيؤ لموسم التفتح والنمو، حيث تزداد ساعات النهار تدريجيًا، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ، ما يمنح المواطنين أجواء أكثر دفئًا واعتدالًا مقارنة بفصل الشتاء.

ويتطلع الكثيرون إلى فصل الربيع باعتباره موسم النشاط والحيوية، حيث تتعدد خلاله المناسبات الاجتماعية والرحلات العائلية، إلى جانب كونه مرحلة تمهيدية للاستعداد لفصل الصيف وما يحمله من ارتفاعات أكبر في درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الشتاء موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 بداية فصل الربيع 2026 في مصر متى ينتهي الشتاء 2026 الاعتدال الربيعي 2026 موعد الربيع فلكيًا في مصر انتهاء الشتاء وبداية الربيع حالة الطقس في الربيع 2026

