ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟

واصل برشلونة عروضه القوية على ملعبه " كامب نو " بعد أن اكتسح ضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويضغط بقوة على ريال مدريد قبل مواجهته المرتقبة أمام فالنسيا.

أرقام الفوز كانت واضحة حيث رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة مبتعدا بأربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر على بعد نقطتين فقط من مناطق الهبوط ما يضعه تحت ضغط كبير للبقاء بين الكبار.

تألق ليفاندوفسكي

لكن الحدث الأبرز كان بالطبع أداء روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 29.

النجم البولندي البالغ من العمر 37 عاما أصبح ثالث لاعب فقط في الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر لمدة 15 موسمًا متتاليا متساويا مع ليونيل ميسي ومتأخرا فقط عن كريستيانو رونالدو الذي حقق هذا الرقم في 16 موسمًا.

كما ارتفع رصيد ليفاندوفسكي مع برشلونة إلى 113 هدفا في جميع المسابقات المحلية والقارية متساويا مع الإسباني الراحل ستانيزلاو باسورا ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني في العصر الحديث وواحدا من أهم أسلحة الفريق هذا الموسم.

الهدف الثاني جاء عن طريق الإسباني الشاب لامين يامال في الدقيقة 61 قبل أن يختتم مارك بيرنال ثلاثية البارسا في الدقيقة 83.

ورغم تألق باقي لاعبي الفريق ظل ليفاندوفسكي نجم الحدث حيث أصبح ثاني لاعب هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى يمتلك أكثر من لاعب سجل أكثر من 10 أهداف مع فيران توريس (12 هدفا) وليفاندوفسكي نفسه (10 أهداف) بعد بايرن ميونخ.

وتؤكد هذه الإحصائيات أن برشلونة لا يعتمد فقط على تألق الفريق بشكل جماعي بل يمتلك أيضًا أحد أكثر المهاجمين ثباتًا وإنتاجية في أوروبا خلال القرن الحادي والعشرين ما يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة في سباق الدوري الإسباني.

تفوق تاريخي

وفي سياق المباراة واصل برشلونة تفوقه التاريخي على ريال مايوركا حيث سجل البارسا في مرمى الفريق الضيف للمرة الأولى خلال 34 مباراة متتالية بالدوري الإسباني وهي ثالث أطول سلسلة لفريق يسجل ضد خصم محدد في تاريخ البطولة.

بهذا الفوز يواصل برشلونة تعزيز تقدمه في الليجا ويثبت أن الفريق يمتلك مزيجًا متوازنا بين خبرة النجوم مثل ليفاندوفسكي وطموح الشباب مثل يامال ما يمنحه القدرة على الحفاظ على صدارته وتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

ليفاندوفسكي بهذا الأداء لا يثبت نفسه فقط كأفضل مهاجم في الدوري الإسباني هذا الموسم بل يدخل تاريخ أوروبا كواحد من أكثر المهاجمين استمرارية وإنتاجية على مدار السنوات ما يجعل كل مباراة له على أرضية الملعب حدثًا يستحق المتابعة.