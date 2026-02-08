قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

واصل برشلونة عروضه القوية على ملعبه " كامب نو " بعد أن اكتسح ضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويضغط بقوة على ريال مدريد قبل مواجهته المرتقبة أمام فالنسيا.

أرقام الفوز كانت واضحة حيث رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة مبتعدا بأربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر على بعد نقطتين فقط من مناطق الهبوط ما يضعه تحت ضغط كبير للبقاء بين الكبار.

تألق ليفاندوفسكي

لكن الحدث الأبرز كان بالطبع أداء روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 29.

النجم البولندي البالغ من العمر 37 عاما أصبح ثالث لاعب فقط في الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر لمدة 15 موسمًا متتاليا متساويا مع ليونيل ميسي ومتأخرا فقط عن كريستيانو رونالدو الذي حقق هذا الرقم في 16 موسمًا.

كما ارتفع رصيد ليفاندوفسكي مع برشلونة إلى 113 هدفا في جميع المسابقات المحلية والقارية متساويا مع الإسباني الراحل ستانيزلاو باسورا ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني في العصر الحديث وواحدا من أهم أسلحة الفريق هذا الموسم.

الهدف الثاني جاء عن طريق الإسباني الشاب لامين يامال في الدقيقة 61 قبل أن يختتم مارك بيرنال ثلاثية البارسا في الدقيقة 83. 

ورغم تألق باقي لاعبي الفريق ظل ليفاندوفسكي نجم الحدث حيث أصبح ثاني لاعب هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى يمتلك أكثر من لاعب سجل أكثر من 10 أهداف مع فيران توريس (12 هدفا) وليفاندوفسكي نفسه (10 أهداف) بعد بايرن ميونخ.

وتؤكد هذه الإحصائيات أن برشلونة لا يعتمد فقط على تألق الفريق بشكل جماعي بل يمتلك أيضًا أحد أكثر المهاجمين ثباتًا وإنتاجية في أوروبا خلال القرن الحادي والعشرين ما يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة في سباق الدوري الإسباني.

تفوق تاريخي 

وفي سياق المباراة واصل برشلونة تفوقه التاريخي على ريال مايوركا حيث سجل البارسا في مرمى الفريق الضيف للمرة الأولى خلال 34 مباراة متتالية بالدوري الإسباني وهي ثالث أطول سلسلة لفريق يسجل ضد خصم محدد في تاريخ البطولة.

بهذا الفوز يواصل برشلونة تعزيز تقدمه في الليجا ويثبت أن الفريق يمتلك مزيجًا متوازنا بين خبرة النجوم مثل ليفاندوفسكي وطموح الشباب مثل يامال ما يمنحه القدرة على الحفاظ على صدارته وتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

ليفاندوفسكي بهذا الأداء لا يثبت نفسه فقط كأفضل مهاجم في الدوري الإسباني هذا الموسم بل يدخل تاريخ أوروبا كواحد من أكثر المهاجمين استمرارية وإنتاجية على مدار السنوات ما يجعل كل مباراة له على أرضية الملعب حدثًا يستحق المتابعة.

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

