برشلونة يهزم ريال مايوركا 3-0 في الدوري الإسباني

اكتسح برشلونة نظيره ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد كامب نو فى الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

افتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة 29، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ماركوس راشفورد ارتطمت بالدفاع ثم ارتطمت بداني أولمو وذهبت إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي سددها في الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها راشفورد بتمريرة قصيرة إلى داني أولمو الذي مررها إلى لامين يامالفسددها من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وعزز برشلونة النتيجة ويسجل الثالث في الدقيقة 83، بعد تمريرة خلف المدافعين من فيرمين لوبيز انفرد بها من منتصف الملعب مارك برنال وسددها سكنت يمين المرمى.

وبهذه النتيجة يوسع برشلونة الفارق مؤقتاً عن منافسه ريال مدريد إلى أربع نقاط برصيد 58 نقطة، وتجمد ريال مايوركا في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.



جاء تشكيل برشلونة في مباراة ريال مايوركا على التالي:ـ

حراسة المرمى: جوان جارسيا.خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إريك جارسيا - أليكس بالدي.

خط الوسط: كاسادو - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

وجلس على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من:

فرينكي دي يونج، رونالدو أراوخو، روني بردغجي، مارك بيرنال، جواو كانسيلو، دييجو كوشين، توماس ماركيز، جيرارد مارتين، تشيزني، فيران توريس.



