أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يروج لقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأخد عمولات يعتبر اتهام صريح للجهاز وليس تساؤل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس لديها رغبة في تشويه أي شيء إيجابي بيحصل في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يحصل على أي عمولات عند استيراد القمح "، مضيفا:" دلوقتي مصر بتحدد هتشتري امتى القمح من الخارج ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر من أكبر مستوردي القمح من الخارج"، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر يتوسع في زراعة القمح في مصر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس بتشتغل على مدار الساعة في جهاز مستقبل مصر عشان لا يوجد أي نقص في القمح"، مضيفا:" جهاز مستقبل مصر بيوفر 25 دولار في طن القمح المستورد في إحدى الصفقات الماضية ".