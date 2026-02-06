قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
صلاة التراويح إمتى؟.. موعد رمضان 2026 وساعات الصيام في اليوم الأول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد موسى ينعى القاضي ناجي شحاتة: كان يتعامل مع الإرهـ ـابيين وأسرهم في المحكمة بمنتهى الإنسانية

نعى الإعلامى أحمد موسى المستشار محمد ناجى شحاتة الرئيس السابق لدائرة «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والذى وافته المنية اليوم الجمعة.


وكتب أحمد موسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي اكس :"‏رحم الله القاضى الجليل محمد ناجى شحاتة .
رحم الله القاضى العادل الذى حكم بالإعدام على الإرهابيين الاخوان منفذى جرائم الاغتيالات والتفجير والإرهاب من تنظيم المجرم القاتل حسن الساعاتى".

واضاف موسي :"رحم الله القاضى الجليل الذى حكم بالعدل وأراح قلوب الأسر المكلومة والأرامل والأطفال الذين فقدوا الأب والأخ والزوج والسند  ممن استشهدوا دفاعا عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها ".


وتابع ؛"رحم الله القاضى الجليل الذى لم ترهبه تهديدات الإخوان الإرهابيين .
رحم الله القاضى الجليل الذى كان يتعامل مع الإرهابيين وأسرهم فى المحكمة بمنتهى الإنسانية ويسمح لهم بالزيارات واللقاءات ويمنح دفاع المتهمين كامل حقوقهم وكان يعاملهم بكل إحسان ورحمه ".

وختم :"رحم الله القاضى الجليل محمد ناجى شحاتة وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ولكل رجال القضاء فى مصر .
فقدت مصر اليوم قاضيا جليلا دعواتنا له بالرحمة والمغفرة  وان يسكنه الله الفردوس الأعلى ..البقاء لله ".

