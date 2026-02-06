أحمد موسى ينعى القاضي ناجي شحاتة: كان يتعامل مع الإرهـ ـابيين وأسرهم في المحكمة بمنتهى الإنسانية

نعى الإعلامى أحمد موسى المستشار محمد ناجى شحاتة الرئيس السابق لدائرة «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والذى وافته المنية اليوم الجمعة.



وكتب أحمد موسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي اكس :"‏رحم الله القاضى الجليل محمد ناجى شحاتة .

رحم الله القاضى العادل الذى حكم بالإعدام على الإرهابيين الاخوان منفذى جرائم الاغتيالات والتفجير والإرهاب من تنظيم المجرم القاتل حسن الساعاتى".

واضاف موسي :"رحم الله القاضى الجليل الذى حكم بالعدل وأراح قلوب الأسر المكلومة والأرامل والأطفال الذين فقدوا الأب والأخ والزوج والسند ممن استشهدوا دفاعا عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها ".



وتابع ؛"رحم الله القاضى الجليل الذى لم ترهبه تهديدات الإخوان الإرهابيين .

رحم الله القاضى الجليل الذى كان يتعامل مع الإرهابيين وأسرهم فى المحكمة بمنتهى الإنسانية ويسمح لهم بالزيارات واللقاءات ويمنح دفاع المتهمين كامل حقوقهم وكان يعاملهم بكل إحسان ورحمه ".

وختم :"رحم الله القاضى الجليل محمد ناجى شحاتة وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ولكل رجال القضاء فى مصر .

فقدت مصر اليوم قاضيا جليلا دعواتنا له بالرحمة والمغفرة وان يسكنه الله الفردوس الأعلى ..البقاء لله ".