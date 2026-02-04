أحمد موسى: الدراما أداة تسويق للدول وعلينا إبراز الصورة الإيجابية لمصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى بتجربة الدراما التركية، مؤكدًا أنها نجحت في تقديم صورة إيجابية عن البلاد من خلال إبراز الخدمات المتطورة مثل المستشفيات الحديثة والمنازل الراقية والشوارع المنظمة، ما ساهم في الترويج لتركيا عالميًا.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض الأعمال الدرامية المصرية تركز على إبراز المشاهد السلبية فقط، وهو ما لا يخدم صورة الدولة، مؤكدًا ضرورة تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والجمال الموجود في مصر.



وأوضح أن جميع دول العالم تواجه مشكلات، إلا أن الأهم هو تقديم الصورة المتوازنة التي تعكس الواقع دون تشويه.



وشدد على أن الدراما المصرية يجب أن تلعب دورًا في إبراز جمال مصر، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالحديث عن مصر من جانب القيادة التركية والرأي العام الدولي.



