خالد البلشي: الصحفيون الإلكترونيون أعضاء كاملون بالنقابة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية هم صحفيون، وأن القانون يعطيهم الحق في العضوية والممارسة المهنية، معتبرًا أن ممارسة الصحافة هي المعيار الأساسي لتحديد صفة الصحفي، وليس مجرد الانتماء لبطاقة النقابة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون ينص على ضرورة الارتباط بجريدة ورقية عند الانضمام للنقابة، إلا أن النقابة نفسها بحاجة إلى مراجعة شاملة لمعايير العضوية، لتشمل كل من يمارس المهنة بالفعل، سواء كان في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية.

وأكد أن عدم تعديل القوانين سيؤثر سلبًا على الصحفيين والنقابة على حد سواء، مشيرًا، إلى أن العضوية في النقابة تمنح حماية نقابية لجميع ممارسي المهنة، بما في ذلك الصحفيين الأجانب العاملين داخل مصر، ما يضمن استمرارية العمل الصحفي على أساس من العدالة والمهنية.

وأوضح أن النقابة ملتزمة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، مع ضرورة الالتزام بمعايير العضوية القانونية.

واختتم البلشي مؤكدًا أن الصحفي الممارس لمهنته بشكل فعلي، سواء في الصحف أو المواقع الإلكترونية، يتمتع بكافة حقوقه النقابية، وأن النقابة تسعى إلى توسيع نطاق الحماية لتشمل جميع ممارسي الصحافة، بما يعكس التطورات الحديثة في وسائل الإعلام.