خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ علاقته بالدوائر المختلفة التي لم تكن مرحّبة به في البداية خضعت لطبيعة المرحلة والتغيرات المتلاحقة، موضحًا أن التعاون يمر بفترات من الانفتاح الكامل وأخرى من الأخذ والرد، مشيرًا، إلى أن الصورة العامة تؤكد إمكانية تحقيق خطوات أكبر بتفاهم أوسع ورؤية أشمل لطبيعة النقابة المهنية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ نقابة الصحفيين جزء من منظومة أكبر، ولها محددات عمل واضحة، إلا أن رؤيتها تقوم على بناء صحافة قوية، موضحًا أن قوة الصحافة ليست ضد الدولة، بل في صالح الدولة والمواطن على حد سواء، لأنها قادرة على تقديم إنجازات حقيقية. وأضاف أن الصحافة التي تتحول إلى صوت واحد يفقدها جمهورها، ويدفع الناس إلى الانصراف عنها.

وشدد نقيب الصحفيين على أن جودة الأداء الصحفي ودقة الخبر وثقافة الصحفي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بوجود مساحات مفتوحة للمنافسة والتعبير، موضحًا أن التجارب السابقة التي شهدت انفتاحًا نسبيًا أفرزت تنافسًا على التدريب والمهنية وجذب المواهب.

وأكد أن تضييق المساحات يؤدي إلى تراجع الأداء، مشيرًا إلى أن الصحافة المصرية كانت دائمًا مدركة لمحدداتها، ولم تكن يومًا خصمًا لمبادئ الدولة العامة.
 

خالد البلشي نقيب الصحفيين

