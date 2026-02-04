تقديرات إسرائيلية باقتراب ضربة أمريكية لإيران.. وطهران تعلن رفع الجاهزية القتالية

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن إسرائيل تعتقد أن هجومًا عسكريًا أمريكيا على إيران “بات وشيكا”؛ في ظل تطورات متسارعة تتعلق بالملف الأمني والعسكري في المنطقة.

وفي المقابل، نقلت وكالة “مُهر” الإيرانية، عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية “عبد الرحيم موسوي”، تأكيده أن "بلاده على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء"، في إشارة إلى استعداد عسكري تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وأضاف رئيس الأركان الإيراني، بحسب الوكالة، أن طهران أجرت تحولًا في عقيدتها العسكرية "من الدفاع إلى الهجوم"، مشيرًا إلى تبني ما وصفه بسياسة "الحرب غير المتجانسة"، وهو مصطلح يُستخدم عادة للدلالة على أساليب قتال غير تقليدية تشمل أدوات وتكتيكات متنوعة خارج نمط الحروب النظامية.

كما أكد المسؤول العسكري الإيراني، أن بلاده عززت قدرتها على الردع من خلال "تحديث الصواريخ الباليستية في جميع جوانبها التقنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التحديثات أو مداها.