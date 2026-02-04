بعد تعرضها لحادث سير .. شقيقة نهال القاضي: دخلت فى غيبوية تامة |خاص

تعرضت الفنانة نهال القاضى لحادث على الطريق اليوم ، مما ادى لدخولها احدى المستشفيات الخاصة ودخولها فى غيبوبة تامة.

وفى هذا السياق ، قالت علا القاضي شقيقة نهال القاضي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أن شقيقتها دخلت فى غيبوبة تامة وأنها الأن فى العناية المركزة وستضع تحت الملاحظة لمدة 42 ساعة ، معلقة: “الحالة الصحية لأختى حرجة واحنا منتظرين الساعات الجاية عشان التقرير الطبي يطلع بس الساعات دى تعدى على خير”.

نهال القاضي تتعرض لحادث سير

وتعرضت نهال القاضي لحادث سير خلال الساعات الماضية أثناء عبورها الطريق وتم نقلها فى الحال لإحدى المستشفيات الخاصة وحالتها مازالت غير مستقرة.

وألقت قوات الشرطة القبض على السائق المتسبب فى هذه الواقعة ومازالت التحقيقات جارية.



