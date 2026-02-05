أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد

أفادت وكالة رويترز، أن السلطات الأسترالية وجهت اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا بتوجيه تهديدات بالقتل للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي من المتوقع أن يزور البلاد الأسبوع المقبل بدعوة من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، وذلك في أعقاب هجوم شاطئ بوندي التي وقعت في عيد الأنوار (حانوكا).

ولم تُفصح الشرطة الأسترالية عن اسم هرتسوغ تحديدًا، بل أشارت إليه بصفته "رئيس دولة أجنبية وشخصية محمية دوليًا"، إلا أن وسائل الإعلام المحلية غطت القضية على نطاق واسع وأوضحت أنه الرئيس الإسرائيلي.

وكان المتهم قد هدد هرتسوغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال تفتيش منزله، تم ضبط هاتف محمول ومعدات تُستخدم في إنتاج أو استخدام المخدرات.

