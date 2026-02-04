صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتعرقل عمل المؤسسات الدولية

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة مستمر ويزداد سوءًا يوميًا، حيث تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار 1500 خرق، أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الخروقات تهدف إلى فرض واقع قسري على سكان القطاع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة عمل المؤسسات الدولية، بما في ذلك وكالة الغوث و37 مؤسسة أخرى.

وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت مؤخرًا عن استشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 38 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، مؤكداً أن استمرار التصعيد يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في فرض الوقائع على الأرض وتحويل غزة إلى منطقة منكوبة غير صالحة للحياة.