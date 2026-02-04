بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

تعد التهابات اللثة من المشاكل الصحية الشائعة بشكل واسع خاصة في فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع guardianlife نكشف لكم أهم الوصفات الطبيعية لعلاج التهابات اللثة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب كما يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في كبح استجابة الجهاز المناعي الالتهابية للبكتيريا الموجودة في الفم و هذا الانخفاض في الالتهاب يساهم في تقليل الضرر الذي يلحق باللثة وعظم الفك الداعم.

يمكن أن تحدّ البوليفينولات أيضًا من نمو البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة وقد يُساهم شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة، وهو بديلٌ مُفضّلٌ للقهوة يُفضّله الكثيرون.

يُنصح بإضافة حصتين منه يوميًا إلى نظامك الغذائي، ولكن احذر إذا كنتَ حساسًا للكافيين: يحتوي كوب الشاي الأخضر على حوالي 28 ملغ من الكافيين، مقارنةً بـ 96 ملغ في كوب القهوة .

بيروكسيد الهيدروجين

يُعدّ بيروكسيد الهيدروجين، وهو مطهر خفيف، مفيدًا في الوقاية من التهابات الجلد الناتجة عن الجروح والخدوش الطفيفة كما أن المضمضة ببيروكسيد الهيدروجين قد تُساعد في تخفيف تهيجات الفم البسيطة وقتل البكتيريا التي قد تُسبب أمراض اللثة يُمكن شراء بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% من الصيدليات، ويُخفف بالماء بنسبة 50%.

فكّر في استخدام بيروكسيد الهيدروجين المخفف في جهاز تنظيف الأسنان بالماء، مثل جهاز Waterpik وتقوم هذه الأجهزة بتمرير تيار من الماء حول الأسنان وتحت اللثة، مما يساعد على إزالة وقتل البكتيريا الضارة.

الصبار

يُعرف الصبار منذ القدم بفعاليته في علاج الخدوش والحروق الجلدية، وقد ثبتت فائدته في الفم أيضاً وتشير الأبحاث إلى أنه يتمتع بخصائص مضادة للبلاك والتهاب اللثة، كما أنه فعال في الحد من نزيف اللثة .

ثبت أن الصبار يساعد على التئام اللثة بعد الجراحة وقد يؤدي استخدامه على شكل جل إلى تحسن التئام اللثة في البداية وتخفيف الشعور بالألم و إذا كانت لثتك ملتهبة أو متورمة، فقد تشعر بالراحة عند استخدام الصبار.

يوجد أكثر من 300 نوع من هذا النبات، ولكن القليل منها فقط يُستخدم طبيًا، من المهم استخدام النوع المناسب والتأكد من نقائه التام. إذا كنت تستخدم غسولًا للأسنان، فتمضمض لمدة 30 ثانية، ثم نظف أسنانك بالفرشاة، وابصق ويمكنك أيضًا وضع جل مباشرةً وتدليكه بلطف حول اللثة.

معجون الكركم

الكركم من التوابل الشائعة الاستخدام في الكاري، وقد أظهرت الأبحاث قدرته على تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم وإضافةً إلى ذلك، يبدو أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

يمكن استخدام الكركم بطرق متعددة لفوائده الصحية والغذائية فإضافة التوابل إلى الطعام تسمح له بالتفاعل مع العناصر الغذائية الأخرى.

توفر المكملات الغذائية الفموية كمية ثابتة للجسم، ولكن احرص على استخدام نوع سهل الامتصاص لتحقيق أقصى فائدة.

غسول الفم بالمريمية

تحتوي بعض أنواع غسول الفم على نسب عالية من الكحول، وقد تُسبب جفاف الفم وتُسهّل تراكم المزيد من البكتيريا المسببة لتراكم البلاك. لكن غسول الفم الذي يحتوي على المريمية يُمكن أن يُهدئ اللثة الملتهبة كما أن المضمضة اليومية بغسول الفم المريمية تُقلل من البكتيريا المُسببة لتراكم البلاك ويمكنكِ تحضير غسول المريمية بنفسكِ في المنزل.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو كوبين من الماء المغلي، و اتركيه على نار هادئة لمدة عشر دقائق تقريبًا قبل تصفيته، يمكنكِ حفظه في زجاجة واستخدام كمية قليلة منه مرتين يوميًا لمدة ثلاثين ثانية.

الماء المالح

الماء المالح مطهر طبيعي يقضي على البكتيريا المسببة لأمراض اللثة ويساعد على شفاء أنسجة الفم الملتهبة و يعمل الملح على سحب السوائل من منطقة التورم و إذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي لخراج اللثة، فالماء المالح الدافئ خيار جيد للبدء.

زيت عشبة الليمون

يمكن لغسول الفم الذي يحتوي على كمية قليلة من زيت عشبة الليمون أن يقلل من مستويات البلاك البكتيري ويُعدّ غسول الفم الذي يحتوي على 0.25% من زيت عشبة الليمون أكثر فعالية في تقليل البلاك من غلوكونات الكلورهيكسيدين، وهو غسول مضاد للبكتيريا مثبت فعاليته في علاج التهاب اللثة .

يُعدّ غسول زيت الليمون سريع التحضير وسهل الاستخدام، ولكنه قد يكون قويّاً، ببساطة، أضف قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الليمون إلى كوب من الماء، وتمضمض به لمدة 30 ثانية، ثم ابصقه.

يُنصح بتجربة قطرة واحدة فقط في البداية، ثم زيادة الكمية تدريجياً إذا لم يُسبب ذلك أي تهيج لبطانة الفم.

صودا الخبز

يُعدّ بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز، مكونًا فعالًا للعناية بالأسنان واللثة فهو يقضي على البكتيريا الضارة في الفم، ويُعادل الأحماض التي تُسبب التهاب وتلف أسطح الأسنان، إضافةً إلى ذلك، يُساعد بيكربونات الصوديوم على إزالة البقع وتفتيح لون الأسنان.

يمكنكِ صنع معجون عن طريق خلط كمية قليلة من صودا الخبز بالماء وفركها بلطف على أسنانكِ ، ويوفر هذا المعجون إحدى طرق التنظيف، ولكن من المهم إضافة مركبات أخرى مضادة للبكتيريا إلى روتين العناية بصحة الفم.

زيت جوز الهند

يساعد المضمضة بزيت جوز الهند لفترة طويلة في علاج أمراض اللثة، ولكن لا يوجد الكثير من الأبحاث الموثوقة لدعم ذلك.

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً

يُعدّ تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام خيط الأسنان من أفضل العلاجات المنزلية للحفاظ على صحة الفم. فإزالة البلاك والقضاء على البكتيريا المتراكمة على الأسنان واللثة يُزيل السبب الرئيسي لأمراض اللثة و تتكاثر البكتيريا بسرعة في الفم، لذا من المهم المواظبة على تنظيف الأسنان صباحًا ومساءً.