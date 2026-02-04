قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
اسماء محمد

تعد الغدة الدرقية من المشكلات الصحية التي تسبب مجموعة كبيرة من المضاعفات الصحية.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم الأعراض التي تساعد في اكتشاف الغدة الدرقية بسرعة من خلال موقع كيلافند كلينك.


تتعدد الأعراض التي قد تظهر عند الإصابة بأمراض الغدة الدرقية وللأسف، غالباً ما تتشابه أعراض أمراض الغدة الدرقية مع أعراض أمراض أخرى ومراحل عمرية مختلفة، وهذا ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بمشكلة في الغدة الدرقية أم بشيء آخر تماماً.

في الغالب، يمكن تقسيم أعراض أمراض الغدة الدرقية إلى مجموعتين: أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، وأعراض قصور الغدة الدرقية وتكون الأعراض في كلتا الحالتين متناقضة، إذ يُسرّع فرط نشاط الغدة الدرقية عملية الأيض، بينما يُبطئها قصور الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية 

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

معدل ضربات القلب أبطأ من المعتاد .
الشعور بالتعب ( الإرهاق ).
زيادة الوزن غير المبررة.
أشعر بحساسية تجاه البرد.
بشرة جافة وشعر جاف وخشن.
حالة مزاجية مكتئبة .
غزارة الطمث (نزيف الحيض) .

فرط الغدة الدرقية 


تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد.
صعوبة في النوم.
فقدان الوزن غير المبرر .
الشعور بالحساسية للحرارة.
بشرة رطبة أو متعرقة.
الشعور بالقلق أو الانفعال أو التوتر.
عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث.

