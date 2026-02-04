اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية من المشكلات الصحية التي تسبب مجموعة كبيرة من المضاعفات الصحية.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم الأعراض التي تساعد في اكتشاف الغدة الدرقية بسرعة من خلال موقع كيلافند كلينك.



تتعدد الأعراض التي قد تظهر عند الإصابة بأمراض الغدة الدرقية وللأسف، غالباً ما تتشابه أعراض أمراض الغدة الدرقية مع أعراض أمراض أخرى ومراحل عمرية مختلفة، وهذا ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بمشكلة في الغدة الدرقية أم بشيء آخر تماماً.

في الغالب، يمكن تقسيم أعراض أمراض الغدة الدرقية إلى مجموعتين: أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، وأعراض قصور الغدة الدرقية وتكون الأعراض في كلتا الحالتين متناقضة، إذ يُسرّع فرط نشاط الغدة الدرقية عملية الأيض، بينما يُبطئها قصور الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

معدل ضربات القلب أبطأ من المعتاد .

الشعور بالتعب ( الإرهاق ).

زيادة الوزن غير المبررة.

أشعر بحساسية تجاه البرد.

بشرة جافة وشعر جاف وخشن.

حالة مزاجية مكتئبة .

غزارة الطمث (نزيف الحيض) .

فرط الغدة الدرقية



تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد.

صعوبة في النوم.

فقدان الوزن غير المبرر .

الشعور بالحساسية للحرارة.

بشرة رطبة أو متعرقة.

الشعور بالقلق أو الانفعال أو التوتر.

عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث.