اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 ارتفاعاً طفيفا في بداية التعاملات لتعويض الخسائر التي سجلها الذهب مع بداية هذا الإسبوع.

ووفقاً لآخر تحديث جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي؛

عيار ٢٤ ارتفع وسجل اليوم سعر الجرام الواحد 7685 جنيهاً للبيع و 7628 جنيهاً للشراء.

في حين سجل عيار ٢١ اليوم 6725 جنيه للبيع و 6675 جنيه للشراء.

ووصل عيار ١٨ مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى 5764 جنيه للبيع و 5721 جنيه للشراء.

فيما وصل عيار ١٤ الأقل سعراً إلى 4483 جنيه للبيع و 4450 جنيه للشراء.

كذلك وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 53800 جنيه للبيع و 53400 جنيه للشراء.

ووصل سعر بيع أوقية الذهب إلى 4929,85 دولاراً للبيع و 4928,18 دولاراً للشراء.

وبالطبع هذه الأسعار هي أسعار أعيرة الذهب بدون مصنعية.. كما أنها أسعار لحظية حيث تتغير تغير طفيف على مدار اليوم وفقاً لآلية العرض والطلب.

