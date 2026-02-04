قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين

إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان مرت سريعًا بما فيها من نفحات جليلة وفيوضات غزيرة، فيا سعدَ من اغتنمها.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا يظنُّ المسلم أنه ما دامت ليلة النصف من شعبان قد انقضت، فقد أُغلق بابُ الرحمات والمغفرة؛ بل إن بابهما مفتوحٌ إلى يوم الدين. ومن أراد أن ينهل منها فعليه بثلث الليل الأخير؛ فإنه وقتُ تنزُّل الرحمات من الله، وذلك في كل ليلة، لا تختص به ليلة دون ليلة أخرى.  قال رسول الله ﷺ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» (صحيح البخاري).

ومن أجل ذلك كان على المسلم أن يحرص في هذه الأيام على إصلاح ذات بينه، وعلى جمع كلمته مع أخيه قبل دخول شهر رمضان؛ حتى إذا جاء رمضان وجد نفسه قد صفت وخلت من البغضاء والتحاسد والشحناء، فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه.

والمسلم مأمورٌ دائمًا وأبدًا بإصلاح ذات بينه مع الناس عامةً؛  قال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.  

كما هو مأمور أيضًا بإصلاح ذات بينه مع المؤمنين؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

وقد بيَّن النبي ﷺ الفضل العظيم والنفع العميم المترتب على إصلاح ذات البين، فقال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة». وبعد أن ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث قال: ويُروى عن النبي ﷺ أنه قال: «هي الحالقة؛ لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» (سنن الترمذي).

فجعل النبي ﷺ أجر الإصلاح بين الناس أعلى وأفضل من عبادات تعد ركنًا أصيلًا في الإسلام؛ ليستنفر همة المسلم، فيحرص على الإصلاح في المجتمع، مما يجعله مجتمعًا صالحًا، تتحقق فيه وحدة الصف وسلامة الهدف.

ولا يخفى أننا أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى التأكيد على قيمة رفع التشاحن والسعي لإصلاح ذات البين؛ لنستقبل رمضان بنفوس صافية، وروح عالية، وأعمال متقبلة. فلا تفوتنك هذه النفحات، أيها المسلم الحريص على رضا ربه، أصلح ذات بينك حتى يقبلك الله تعالى.

فاللهم أصلح ذات بيننا ، ووفقنا إلى ما تحب وترضى.
 

