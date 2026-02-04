«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون خزانة أجل 91 يوما بلغ 44ر24%، بلغ أعلى عائد 53ر24%، وسجل أقل عائد 19ر24%، فيما بلغ متوسط عائد أذون خزانة أجل 273 يوما 92ر23%، في حين سجل أعلى عائد 03ر24%، وأقل عائد 7ر23%.

وأوضحت أن متوسط عائد سندات الخزانة "صفرية الكوبون" بلغ 67ر22%، وأعلى عائد 74ر22%، وأقل عائد 49ر22%، في حين وصل متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات 61ر19%، وأقصى عائد 69ر19%، وأقل عائد 41ر19%.

وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 25 و45 مليار جنيه على التوالي، وسندات خزانة "صفرية الكوبون"و أجل 5 سنوات بقيم بلغت 5 و 5 مليارات جنيه على التوالي.