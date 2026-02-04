قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
اقتصاد

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد يحيي

أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون خزانة أجل 91 يوما بلغ 44ر24%، بلغ أعلى عائد 53ر24%، وسجل أقل عائد 19ر24%، فيما بلغ متوسط عائد أذون خزانة أجل 273 يوما 92ر23%، في حين سجل أعلى عائد 03ر24%، وأقل عائد 7ر23%.

وأوضحت أن متوسط عائد سندات الخزانة "صفرية الكوبون" بلغ 67ر22%، وأعلى عائد 74ر22%، وأقل عائد 49ر22%، في حين وصل متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات 61ر19%، وأقصى عائد 69ر19%، وأقل عائد 41ر19%.

وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 25 و45 مليار جنيه على التوالي، وسندات خزانة "صفرية الكوبون"و أجل 5 سنوات بقيم بلغت 5 و 5 مليارات جنيه على التوالي.

