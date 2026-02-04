قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع

صيام النصف الثاني من شهر شعبان
صيام النصف الثاني من شهر شعبان
أحمد سعيد

مع بداية النصف الثاني من شهر شعبان يتساءل كثيرون عن حكم صيام النصف الثاني من شعبان كاملا، حيث إن صيام هذه الأيام يدور حوله جدال كبير بين الناس، ويرغب عدد كبير في معرفة حكم صيامها الصحيح، لذا نعرض في السطور التالية رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن هذه المسألة الفقهية.

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى 4 أقوال بشأن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان حيث انقسمت آراء العلماء إلى: 

  • القول الأول: الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
  • القول الثاني: قال ابن عبد البر وهو الذى عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.
  • القول الثالث: عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثانى إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
  • القول الرابع: يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثانى وعليه كثير من العلماء.

هل يجوز صيام النصف الثاني من شهر شعبان كاملا ؟ 

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الراجح بشأن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان ، وهو أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه أن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره. 

وأضاف الأزهر للفتوى، أنه أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام فى النصف الثانى من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستدل الأزهر للفتوى على رأيه بما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) , وعن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا) أخرجه مسلم.

بداية النصف الثاني من شهر شعبان النصف الثاني من شهر شعبان شهر شعبان حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان صيام النصف الثاني من شهر شعبان هل يجوز صيام النصف الثاني من شهر شعبان كاملا مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد