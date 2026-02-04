علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

يُصنَّف مرض الكبد الدهني (Fatty Liver Disease) كأحد أكثر أمراض الكبد انتشارًا حول العالم، خاصة في ظل زيادة معدلات السمنة وقلة النشاط البدني.

أبرز علامات وأعراض الكبد الدهني

وعلى الرغم من شيوعه، فإن خطورته تكمن في كونه مرضًا صامتًا في مراحله الأولى، حيث قد لا تظهر أعراض واضحة إلا بعد تطور الحالة.

وتشير تقارير نشرت في موقع Mayo Clinic، إلى أن الانتباه لبعض العلامات المبكرة قد يساعد في التشخيص والعلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة، ومن ابرزها :

ـ الشعور الدائم بـ الإرهاق والتعب العام حتى دون بذل مجهود بدني كبير.

ـ ألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن نتيجة تضخم الكبد.

ـ زيادة ملحوظة في الوزن أو صعوبة فقدان الدهون خاصة في منطقة البطن.

ـ فقدان الشهية أو الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام.

الإحساس بـ الانتفاخ والامتلاء المستمر.

علامات وأعراض الكبد الدهني

في الحالات المتقدمة قد تظهر أعراض أكثر خطورة، من بينها:

ـ اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

ـ تورم البطن أو الساقين بسبب احتباس السوائل.

ـ حكة مزمنة في الجلد.

علامات وأعراض الكبد الدهني

وتؤكد الدراسات أن الكبد الدهني غالبًا ما يرتبط بأمراض مزمنة أخرى، مثل: السكري من النوع الثاني، ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

ويحذر الأطباء من أن إهمال علاج الكبد الدهني قد يؤدي إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، تليف الكبد، أو فشل الكبد في بعض الحالات، مما يجعل الفحص الدوري وتغيير نمط الحياة ضرورة صحية.