كوبا تسجل صفر درجة مئوية لأول مرة في تاريخها

سجلت محطة إنديو هاتو "0 درجة مئوية"، حثبما ذكر معهد الأرصاد الجوية الكوبي لتبلغ نقطة التجمد للمرة الأولى على الأراضي الكوبية وتحقق رقما قياسيا وطنيا جديدا لأدنى درجة حرارة.

وكان الرقم القياسي السابق 0.6 درجة مئوية سُجّل عام 1996 في مقاطعة مايابيكه المجاورة.

وأكد المركز الإقليمي للأرصاد في ماتانزاس تشكيل الصقيع على محاصيل زراعية في منطقة إنديو هاتوي، في ظاهرة نادرة في جزيرة ذات مناخ استوائي.

ويعود الانخفاض غير المعتاد في الحرارة، وفق معهد الأرصاد، إلى وصول جبهة باردة شديدة قادمة من أميركا الشمالية دفعت بكتلة هوائية قطبية نحو منطقة الكاريبي.

كما ساهمت السماء الصافية وجفاف الهواء وضعف الرياح ليلا في تسارع البرودة ، ما أدى إلى هبوط الحرارة إلى مستويات غير مألوفة في بلد معتاد على الدفء معظم العام.