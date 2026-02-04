قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم في الدوري المصري
صدمة بالبيت الأبيض .. ترامب يتهرّب من أسئلة حسّاسة بشأن ملف إبستين والناجيات
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كوبا تسجل صفر درجة مئوية لأول مرة في تاريخها

كوبا
كوبا
حنان توفيق

سجلت محطة إنديو هاتو "0 درجة مئوية"، حثبما ذكر معهد الأرصاد الجوية الكوبي لتبلغ نقطة التجمد للمرة الأولى على الأراضي الكوبية وتحقق رقما قياسيا وطنيا جديدا لأدنى درجة حرارة.

وكان الرقم القياسي السابق 0.6 درجة مئوية سُجّل عام 1996 في مقاطعة مايابيكه المجاورة.

وأكد المركز الإقليمي للأرصاد في ماتانزاس تشكيل الصقيع على محاصيل زراعية في منطقة إنديو هاتوي، في ظاهرة نادرة في جزيرة ذات مناخ استوائي.

ويعود الانخفاض غير المعتاد في الحرارة، وفق معهد الأرصاد، إلى وصول جبهة باردة شديدة قادمة من أميركا الشمالية دفعت بكتلة هوائية قطبية نحو منطقة الكاريبي.

كما ساهمت السماء الصافية وجفاف الهواء وضعف الرياح ليلا في تسارع البرودة ، ما أدى إلى هبوط الحرارة إلى مستويات غير مألوفة في بلد معتاد على الدفء معظم العام.

كوبا صفر درجة مئوية السماء الصافية ضعف الرياح

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

