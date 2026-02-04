«مسلسل متعرفش أوله من أخره».. إعلامي يُثير الجدل بشأن عقد «الكرمة» لـ أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تطورات عقد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إلى الكرمة العراقي.

‏وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "عبد القادر مسلسل متعرفش أوله من أخره.. أحمد عبد القادر إلى كرمه العراقي مقابل 220 ألف دولار مع 50 ألف دولار في حالة فوز كرمة العراقي بالدوري العراقي و25% من إعادة البيع".

وتابع: “‏ولكن في بند مهم جدا في عقده في حالة بيعه لأي نادٍ مصري يتم الرجوع لإدارة الأهلي وفي حالة تقديم عرض الأهلي بنفس القيمة له الأولوية الشراء”.

من جانب آخر، ‏⁧‫قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء أخطرت أحمد عبدالقادر برفض عرض نادي الكرامة العراقي والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

تابع: النادي العراقي كانت لديه رغبة قوية في شراء أحمد عبد القادر الست شهور المتبقية له من عقده ويرحل في نهاية الموسم أو يرحل علي سبيل الإعارة بنية البيع.

واصل: أحمد عبدالقادر نجم المارد الأحمر أبدي رفضًا على تجديد عقده مع النادي الأهلي ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.