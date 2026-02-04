«مسلسل متعرفش أوله من أخره».. إعلامي يُثير الجدل بشأن عقد «الكرمة» لـ أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تطورات عقد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إلى الكرمة العراقي.
وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "عبد القادر مسلسل متعرفش أوله من أخره.. أحمد عبد القادر إلى كرمه العراقي مقابل 220 ألف دولار مع 50 ألف دولار في حالة فوز كرمة العراقي بالدوري العراقي و25% من إعادة البيع".
وتابع: “ولكن في بند مهم جدا في عقده في حالة بيعه لأي نادٍ مصري يتم الرجوع لإدارة الأهلي وفي حالة تقديم عرض الأهلي بنفس القيمة له الأولوية الشراء”.
من جانب آخر، قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء أخطرت أحمد عبدالقادر برفض عرض نادي الكرامة العراقي والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.
تابع: النادي العراقي كانت لديه رغبة قوية في شراء أحمد عبد القادر الست شهور المتبقية له من عقده ويرحل في نهاية الموسم أو يرحل علي سبيل الإعارة بنية البيع.
واصل: أحمد عبدالقادر نجم المارد الأحمر أبدي رفضًا على تجديد عقده مع النادي الأهلي ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.