اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»
غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
جاسوس للمخابرات الروسية .. بولندا تفتح أخطر ملف عن جيفري إبستين
200 ألف دولار تفصل أحمد عبدالقادر عن الكرمة العراقي.. وشرط الأهلي يحسم الصفقة
خبير سياسي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يؤكد الثقة الدولية في القاهرة
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري
ناقد رياضي يفتح النار: أرقام الأهلي هذا الموسم تدق ناقوس الخطر.. والجماهير في حيرة
حالة الطقس اليوم الأربعاء .. شبورة كثيفة صباحًا وشديد البرودة ليلًا
أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو
خالد جاد الله ينتقد أداء الأهلي: عشوائية فنية .. وتغييرات أربكت اللاعبين
رياضة

غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك، إلى حجم غيابات نادي الزمالك أمام كهرباء الاسماعيلية، وكتب: “دونجا بعد رحيله وعمر جابر وايشو والجزيري ومحمد السيد برد شديد واستمرار غياب فتوح وبنتايج وعمرو ناصر وجهاد  واحمد ربيع واحتمالية عودة محمد شحاته غدا”.

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق فوزين متتاليين، الأول أمام بتروجيت في الدوري الممتاز، والثاني على حساب المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة مرتين.

في المقابل، يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 10 هزائم.

الزمالك الزمالك أمام كهرباء الاسماعيلية الدوري الممتاز خالد الغندور

