غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك، إلى حجم غيابات نادي الزمالك أمام كهرباء الاسماعيلية، وكتب: “دونجا بعد رحيله وعمر جابر وايشو والجزيري ومحمد السيد برد شديد واستمرار غياب فتوح وبنتايج وعمرو ناصر وجهاد واحمد ربيع واحتمالية عودة محمد شحاته غدا”.

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق فوزين متتاليين، الأول أمام بتروجيت في الدوري الممتاز، والثاني على حساب المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة مرتين.

في المقابل، يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 10 هزائم.