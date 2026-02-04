طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

تبحث ربات البيوت عن وصفات جديدة تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، وتأتي دبابيس الفراخ المقلية واحدة من أكثر الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل دبادبيس الفراخ المقلية، وهي تتميز بتتبيلة غنية وقرمشة مثالية تنافس أشهر مطاعم الفرايد تشيكن.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

مكونات دبابيس الفراخ المقلية:

دبابيس فراخ

زبادي

مستردة

عصير ليمون

بابريكا

ثوم وبصل بودرة

زنجبيل

فلفل أسود

كركم

دقيق

نشا

زيت للقلي

طريقة التحضير:

ـ تُغسل دبابيس الفراخ جيدًا وتُفتح شقوق خفيفة لامتصاص التتبيلة.

ـ تُخلط مكونات التتبيلة (الزبادي، المستردة، الليمون، والتوابل) وتُنقع فيها الفراخ لمدة لا تقل عن ساعتين.

ـ يُخلط الدقيق مع النشا والتوابل، ثم تُغلف به الدبابيس جيدًا.

ـ تُقلى الفراخ في زيت متوسط الحرارة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة من الخارج ومكتملة النضج من الداخل.

سر نجاح الوصفة

ـ استخدام النشا مع الدقيق يمنح الفراخ قرمشة مميزة.

ـ القلي على نار متوسطة يضمن تسوية مثالية دون حرق.

ـ ترك الفراخ بعد التغليف في الثلاجة لدقائق قبل القلي يعزز القوام المقرمش.

طريقة التقديم

ويمكن تقديم دبابيس الفراخ المقلية كوجبة غداء سريعة أو عشاء مميز، خاصة عند تقديمها مع البطاطس المقلية أو صوص الثوم والكاتشب.