بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

​كشفت تقارير أمنية عن تعرض بعض طرازات تويوتا لعمليات اختراق رقمي تتيح للسارقين فتح الأبواب وتشغيل المحرك دون الحاجة للمفتاح الأصلي. ينصح الخبراء بضرورة تحديث برمجيات السيارة فورًا واستخدام محفظة "فاراداي" لعزل إشارة المفتاح الذكي، لضمان حماية المركبة حماية فعالة من لصوص التقنية الذين يستغلون الثغرات اللاسلكية استغلالًا سيئًا.

الصين تتخذ قرارًا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

​في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات الصينية قرارًا بحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الركاب عند وقوع الحوادث. تعيق هذه المقابض أحيانًا فرق الإنقاذ من فتح الأبواب بسرعة في حالات الطوارئ، وهو ما دفع الحكومة لفرض المقابض التقليدية كمعيار أمان إلزامي لضمان خروج الركاب خروجًا آمنًا وسريعًا دون أي عوائق تقنية.

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

​استجابت شركة كيا لشكاوى الملاّك وقررت تعديل ميزة تقنية كانت تسبب إزعاجًا كبيرًا للسائقين في الموديلات الحديثة، وتتعلق غالبًا بأنظمة التنبيه الصوتي المفرط أو التحكم باللمس. يهدف هذا التحديث إلى جعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وهدوءًا، حيث تعيد كيا ترتيب واجهة المستخدم لتصبح أكثر استجابة للمتطلبات الواقعية للسائقين الذين يفضلون التركيز على الطريق دون تشتيتًا دائمًا.

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

​أثمر التعاون الثلاثي بين عمالقة الصناعة اليابانية عن طرح أول شاحنة صغيرة تعمل بالكهرباء بالكامل، مصممة لتلبية احتياجات النقل داخل المدن بكفاءة عالية. تجمع هذه الشاحنة بين اعتمادية تويوتا، وعملية دايهاتسو، وخبرة سوزوكي في المحركات الصغيرة، لتقدم حلًا مستدامًا يقلل تكاليف التشغيل تقليلًا ملحوظًا ويساهم في الحفاظ على البيئة في قطاع الشحن اللوجستي.

عيب خطير في 1.3 مليون سيارة فورد يهدد حياة أصحابها

أعلنت شركة فورد عن استدعاء ضخم يشمل 1.3 مليون سيارة بسبب خلل فني في نظام المكابح أو التعليق قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. طالبت الشركة الملاّك بسرعة التوجه لمراكز الخدمة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، مشددة على أن تجاهل هذا العيب قد يعرض حياة الركاب لخطرًا محتملاً، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات السيارات في مراقبة الجودة.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ضمك

التعادل السلبي يحسم مباراة ضمك والخلود في الدوري السعودي

بوكايو ساكا

بوكايو ساكا خارج مباراة أرسنال ضد تشيلسي الليلة بسبب الإصابة

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يحدد 3 مدربين محتملين لخلافة جوارديولا

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

