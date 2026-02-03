أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​كشفت تقارير أمنية عن تعرض بعض طرازات تويوتا لعمليات اختراق رقمي تتيح للسارقين فتح الأبواب وتشغيل المحرك دون الحاجة للمفتاح الأصلي. ينصح الخبراء بضرورة تحديث برمجيات السيارة فورًا واستخدام محفظة "فاراداي" لعزل إشارة المفتاح الذكي، لضمان حماية المركبة حماية فعالة من لصوص التقنية الذين يستغلون الثغرات اللاسلكية استغلالًا سيئًا.

​في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات الصينية قرارًا بحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الركاب عند وقوع الحوادث. تعيق هذه المقابض أحيانًا فرق الإنقاذ من فتح الأبواب بسرعة في حالات الطوارئ، وهو ما دفع الحكومة لفرض المقابض التقليدية كمعيار أمان إلزامي لضمان خروج الركاب خروجًا آمنًا وسريعًا دون أي عوائق تقنية.

​استجابت شركة كيا لشكاوى الملاّك وقررت تعديل ميزة تقنية كانت تسبب إزعاجًا كبيرًا للسائقين في الموديلات الحديثة، وتتعلق غالبًا بأنظمة التنبيه الصوتي المفرط أو التحكم باللمس. يهدف هذا التحديث إلى جعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وهدوءًا، حيث تعيد كيا ترتيب واجهة المستخدم لتصبح أكثر استجابة للمتطلبات الواقعية للسائقين الذين يفضلون التركيز على الطريق دون تشتيتًا دائمًا.

​أثمر التعاون الثلاثي بين عمالقة الصناعة اليابانية عن طرح أول شاحنة صغيرة تعمل بالكهرباء بالكامل، مصممة لتلبية احتياجات النقل داخل المدن بكفاءة عالية. تجمع هذه الشاحنة بين اعتمادية تويوتا، وعملية دايهاتسو، وخبرة سوزوكي في المحركات الصغيرة، لتقدم حلًا مستدامًا يقلل تكاليف التشغيل تقليلًا ملحوظًا ويساهم في الحفاظ على البيئة في قطاع الشحن اللوجستي.

أعلنت شركة فورد عن استدعاء ضخم يشمل 1.3 مليون سيارة بسبب خلل فني في نظام المكابح أو التعليق قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. طالبت الشركة الملاّك بسرعة التوجه لمراكز الخدمة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، مشددة على أن تجاهل هذا العيب قد يعرض حياة الركاب لخطرًا محتملاً، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات السيارات في مراقبة الجودة.