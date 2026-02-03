ضياء السيد يكشف أسباب استبعاد يوسف بلعمري عن تشكيل الأهلي

أوضح ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، حقيقة الاستبعاد المتكرر للمغربي يوسف بلعمري من قوائم الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بأي ضغوط تُفرض على الجهاز الفني لاختيار لاعبين بعينهم.

وخلال تصريحاته في برنامج «هاف تايم» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، شدد ضياء السيد على أن سياسة النادي الأهلي لا تسمح بفرض لاعب على المدير الفني، مؤكدًا أن أي صفقة لا تتم إلا بعد موافقة كاملة من المدرب، ولا يمكن للإدارة أن تدخل في صدام معه بشأن مشاركة لاعب تم التعاقد معه دون قناعة فنية.

وأضاف أن الأهلي لا ينفق أموالًا على لاعب لا يحظى بثقة الجهاز الفني، موضحًا أن هذا النهج ثابت داخل النادي ولا يخضع لأي استثناءات.

وأشار ضياء السيد إلى أن غياب بلعمري عن المشاركة في المباريات لأكثر من 40 يومًا أثر بشكل واضح على مستواه وجاهزيته، حتى وإن واصل التدريبات أو شارك مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن التدريبات وحدها لا تعوض غياب اللاعب عن أجواء المباريات.

وأوضح أن ضغط المباريات وقصر الفترات الزمنية بين اللقاءات يجعل من الصعب إشراك لاعب غير جاهز بدنيًا وفنيًا، وهو ما يدفع الجهاز الفني للتحفظ في الدفع به.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني ييس توروب يتعامل بحذر مع ملف بلعمري، خوفًا من إشراكه في مواجهات قوية قبل استعادة كامل جاهزيته، تجنبًا للتأثير السلبي على مستواه في توقيت حساس من الموسم.