إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ضياء السيد يكشف أسباب استبعاد يوسف بلعمري عن تشكيل الأهلي

إسراء أشرف

أوضح ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، حقيقة الاستبعاد المتكرر للمغربي يوسف بلعمري من قوائم الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بأي ضغوط تُفرض على الجهاز الفني لاختيار لاعبين بعينهم.

وخلال تصريحاته في برنامج «هاف تايم» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، شدد ضياء السيد على أن سياسة النادي الأهلي لا تسمح بفرض لاعب على المدير الفني، مؤكدًا أن أي صفقة لا تتم إلا بعد موافقة كاملة من المدرب، ولا يمكن للإدارة أن تدخل في صدام معه بشأن مشاركة لاعب تم التعاقد معه دون قناعة فنية.

وأضاف أن الأهلي لا ينفق أموالًا على لاعب لا يحظى بثقة الجهاز الفني، موضحًا أن هذا النهج ثابت داخل النادي ولا يخضع لأي استثناءات.

وأشار ضياء السيد إلى أن غياب بلعمري عن المشاركة في المباريات لأكثر من 40 يومًا أثر بشكل واضح على مستواه وجاهزيته، حتى وإن واصل التدريبات أو شارك مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن التدريبات وحدها لا تعوض غياب اللاعب عن أجواء المباريات.

وأوضح أن ضغط المباريات وقصر الفترات الزمنية بين اللقاءات يجعل من الصعب إشراك لاعب غير جاهز بدنيًا وفنيًا، وهو ما يدفع الجهاز الفني للتحفظ في الدفع به.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني ييس توروب يتعامل بحذر مع ملف بلعمري، خوفًا من إشراكه في مواجهات قوية قبل استعادة كامل جاهزيته، تجنبًا للتأثير السلبي على مستواه في توقيت حساس من الموسم.

ضياء السيد الأهلي يوسف بلعمري النادي الأهلي اخبار الأهلي

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حريق هائل بالبحيرة

السيطرة على حريق بورشة تصنيع مراكب برشيد وإصابة 5 أشخاص

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77.58%

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

