الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي

قال الشيخ الحسين محمد سليمان، إنّ شهر شعبان شهد عددًا من الوقائع العظيمة التي كان لها أثر كبير في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن بينها حادثة انشقاق القمر، التي وقعت استجابةً لدعاء النبي ﷺ، وكانت آية واضحة على صدقه ورسالته.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الله تعالى ذكر هذه الحادثة في قوله: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ}، ورغم وضوح الآية، فإن المشركين لم يزدهم ذلك إلا تكذيبًا، بعدما تحققوا من وقوعها بسؤال القوافل القادمة من السفر.

وتابع، أنّ من أعظم أحداث شهر شعبان أيضًا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهو الحدث الذي كان جبرًا لخاطر النبي ﷺ، بعد أن صلى نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا، رغم تعلق قلبه بالكعبة المشرفة.