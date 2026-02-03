36 مليون جنيه .. جهاز 6 أكتوبر يختتم مزاداً علنياً لبيع 6 محال وصيدلية

أعلن المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، عن نتائج جلسة المزاد العلني التي عُقدت اليوم بمقر الجهاز، والتي أسفرت عن بيع (٦) محال تجارية وصيدلية بمواقع استراتيجية شملت مناطق (جنه، العمرانية الأولى والعمرانية الرابعة).

تراوحت مساحات المحال المباعة بين ٢٠ : ٢٥ متراً مربعاً، فيما بلغت مساحة الصيدلية نحو ٤٠ متراً مربعاً.

وسجلت أسعار المتر قفزة نوعية، حيث بدأ سعر الترسية من ١٥٣ ألف جنيه وصعد ليصل إلى ٢٩١ ألف جنيه للمتر المربع في بعض المواقع المتميزة.

شملت الأنشطة التي تم ترسيتها تنوعاً يلبي احتياجات السكان، ضمت:

سوبر ماركت وعطارة.

مطاعم وكافيتريات.

حدايد وبويات.

بيوتي سنتر (مركز تجميل).

صيدلية لخدمة المناطق السكنية المحيطة.

عُقدت الجلسة بحضور مستشار مجلس الدولة، والمراقب المالي، وممثلي لجنة المزاد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في الترسية وفقاً للقانون المنظم للمزايدات.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن إرجاء (٤) محال وصيدلية لمزاد قادم، وذلك لعدم الوصول للقيمة التقديرية أو اكتمال نصاب الترسية، حرصاً من الجهاز على الحفاظ على المال العام وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل من أصول الدولة.

أكد المهندس محمد عادل أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين في مدينة ٦ أكتوبر كواجهة استثمارية أولى، مشيراً إلى أن الجهاز مستمر في طرح المزيد من الفرص لتوفير كافة الخدمات الأساسية والترفيهية لقاطني المناطق السكنية الجديدة.