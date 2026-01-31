وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بـ"حدائق أكتوبر"

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بعدد من المناطق والمحاور الحيوية بمدينة حدائق أكتوبر، عقب اجتماعه بمقر الجهاز.

وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية في تنفيذ الطبقة السطحية للطرق المحيطة بمستشفى مجدي يعقوب وجامعة زويل، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المترددين على هذه المنشآت الحيوية، فضلًا عن رفع كفاءة المحاور المؤدية إليها.

كما تفقد وزير الإسكان، أعمال الرصف بطريق R4، وطريق R3، وأعمال الربط بينهما، ومخرج زويل، وطريق حورس، في إطار خطة تطوير المحاور بالمدينة ورفع كفاءة شبكة الطرق بما يتماشى مع معدلات التنمية العمرانية المتسارعة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، بما يتماشى مع رؤية تستهدف تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة، والحفاظ على أفضل صورة بصرية، ووضع اللافتات التحذيزية والإرشادية، ومراعاة أعمال التخطيط، وتسريع معدلات الإنجاز، وتكثيف المعدات والعمالة، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومراجعة أعمال الدهانات والتجميل.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن الأعمال بطريق 4 R، والتي تشمل أعمال ازدواج (حارة مرورية جديدة اتجاه واحد) ورفع كفاءة الحارة القائمة ، بطول 5.3 كم، ويفصل الطريقين عن بعضهما محور خدمي استثماري، بجانب تنفيذ أعمدة الإنارة بكامل طول الطريق، وتنفيذ أعمال الزراعة، بينما يشمل نطاق الطرق المحيطة بمستشفى د. مجدي يعقوب بداية من طريق زويل والربط على طريق صن كابيتال بإجمالي أطوال 3.7 كم بمتوسط عرض 60 مترا.



كما يجري تنفيذ أعمال الطريق الجديد الرابط بين طريق الواحات وزهرة أكتوبر، وهو محور استراتيجي يخدم أكثر من ٨ مناطق بالإضافة إلى منطقة الداون تاون، مؤكدًا أهمية هذا الطريق الحيوي في دعم حركة التنمية وسهولة الوصول، وضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع رفع كفاءة الطرق داخل منطقة زهرة أكتوبر.

وأكد مسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الخطة الحالية تشمل عددًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات أخرى جاري الإعداد لطرحها ضمن خطة التطوير، و أن الجهاز يعمل على تطوير مختلف المحاور الحيوية بالمدينة.