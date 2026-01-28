وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وواصل وزير الإسكان متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تلك المرحلة، اليوم، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك، بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات العاملة، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي على الأرض؛ لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي تطلعات المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات “القليوبية، دمياط، الأقصر، الغربية، المنوفية”، حيث تم عرض تقرير عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت:

- مشروعات مبانٍ خدمية، مثل الوحدات الصحية، من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة.

- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل “شبكات صرف صحي، ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي”.

كما تم استعراض عدد من مشروعات "حياة كريمة" في نطاق محافظات “أسوان، أسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، سوهاج، الجيزة، قنا”، والتي بلغت نسب التنفيذ بها مرحلة متقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يوميا لكل المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كل الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة.