طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتقلبات الجوية، نظرا لوجود امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على سقوط أمطار.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن أمطار اليوم تكون ما بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، ومن الممكن أن تغزر فى بعض المحافظات، أى تزيد شدتها عند الخفيفة إلى المتوسطة، إضافة إلى أنها من الممكن أن تصل لحد السيول من مناطق من سيناء وخليج العقبة.

ولفتت إلى وجود فرص أمطار بالمحافظات الداخلية، لكن أغلبها أمطار خفيفة فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن التقلبات الجوية مستمرة غدا، الجمعة، وبعد غد، السبت، حيث يكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية فى بعض الأماكن، وتبدأ فى فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبري اليوم تسجل 23 درجة مئوية، والطقس ما بين المائل للدفء إلى الدافئ نهارا فى أغلب المحافظات، ولكن فترات الليل الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية.