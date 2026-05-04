أمريكا: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران

أفادت شبكة "إي بي سي"، نقلًا عن القيادة المركزية الأمريكية، بأنه تم نقل السفينة "توسكا" وطاقمها إلى باكستان، في خطوة تمهيدية لإعادتهم إلى إيران خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر أن 22 فردًا من طاقم السفينة قد وصلوا بالفعل إلى الأراضي الباكستانية، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام عملية إعادتهم إلى طهران بأسرع وقت ممكن.

في السياق ذاته، أشارت التقارير إلى بدء الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة ملكية السفينة إلى مالكها الأصلي، وذلك بعد أن كانت قد صودرت الشهر الماضي في إطار عمليات بحرية نفذتها القوات الأمريكية.